Fotokvant GB-4KIT комплект адаптеров

Fotokvant CAP-49-Sony - крышка для объектива диаметром 49 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant GB-4KIT – комплект из четырех адаптеров для установки в SuperClamp / суперкламп или совместимые зажимы.
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Fotokvant CAP-49-Sony - крышка для объектива диаметром 49 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.
Manfrotto 386B – зажим, который выдерживает нагрузку до 2 кг. Фиксация осветительного оборудования или компактной камеры возможна на трубах диаметром от 8 до 15 мм.
Kupo KCP-710B Convi Clamp w/Racheted Handle-Black – зажим с зубчатой рукояткой.
Устанавливается на любой трубке от 5 до 51 мм, также оборудован седлом для установки на плоских поверхностях. Оснащен упругой полиуретановой накладкой, за счет которой обеспечивается прочность захвата. Металлические детали - сталь, фиксатор - литой алюминий. С зажимом может быть использованы любые насадки для крепления устройств, фонов, осветительных приборов и т.п. Безопасность фиксации обеспечивается пружинной фиксирующей системой.
Manfrotto 237 – чрезвычайно прочный гибкий держатель из латуни.
Используется для крепления при съемке в ограниченном пространстве. Длина – 55 см, нагрузка – до 0,5 кг. Вес - 0,45 кг.