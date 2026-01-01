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Fotokvant GB-4KIT комплект адаптеров
Fotokvant GB-4KIT комплект адаптеров
Fotokvant GB-4KIT комплект адаптеров
Fotokvant GB-4KIT комплект адаптеров

Fotokvant GB-4KIT комплект адаптеров

Fotokvant
Артикул: NVF-7410

Fotokvant GB-4KIT – комплект из четырех адаптеров для установки в SuperClamp / суперкламп или совместимые зажимы.

Описание

Fotokvant GB-4KIT комплект адаптеров

Комплектация

  • GB-1438AI – адаптер для установки в SuperClamp Manfrotto 035 (или аналог) с внутренними резьбами 1/4 и 3/8 дюйма
  • GB-1438AO – адаптер для установки в SuperClamp Manfrotto 035 (или аналог) с внешними резьбами 1/4 и 3/8 дюйма
  • GB-14A – адаптер 16 мм для установки в SuperClamp Manfrotto 035 (или аналог) с внешней резьбой 1/4 дюйма
  • GB-38A – адаптер 16 мм для установки в SuperClamp Manfrotto 035 (или аналог) с внешней резьбой 3/8 дюйма

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