Manfrotto 013 адаптер 1/4" и 3/8"

Fotokvant RFLH-04 – трехколенный кронштейн с держателем для зонта.
Кронштейн-адаптер позволяет установить на стойку фотовспышку и зонт. Изгибая сегменты кронштейна можно выставить оптимальный для подсветки угол наклона.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 013 – стандартный адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами 1/4 и 3/8 дюйма. Может использоваться для установки осветительных голов на нестандартные штативы.
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Fotokvant RFLH-04 – трехколенный кронштейн с держателем для зонта.
Кронштейн-адаптер позволяет установить на стойку фотовспышку и зонт. Изгибая сегменты кронштейна можно выставить оптимальный для подсветки угол наклона.
Kupo KS003 5/8" Snap in Pin - крепежный штифт 5/8".
Стальной штифт-переходник, с одной стороны имеет шестигранник 5/8" (16 мм), а с другой шпильку 5/8" (16 мм).
Avenger D520 – держатель-зажим D200 с удлинительной штангой 1020 мм в комплекте.
Штанга дает дополнительную подъемную силу или может использоваться для установки небольшого осветительного прибора, флагов, масок гобо, или рефлектора. Вес - 1,7 кг.
Fujimi FLBH-S – шаровая штативная голова высочайшего качества, выполненна в анодированном алюминии. Эргономичная рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика. Прецизионная обработка стального шара, гарантирует плавность и мягкость хода. Предназначена для установки камер весом до 1,5 килограмм.
Отражатель на просвет Fotokvant R-150200T, размер 150х200 см. Овальный отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 150x200 см. Вес - 1,85 кг.
Falcon Eyes CB-BS300 – телескопическая алюминиевая перекладина, максимальная длина 3 м.
Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. На торцах расположены втулки для крепления 5/8". Вес - 1,1 кг.