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П-Фото V-1520-White нетканый фон 150х200 см бархатный белый
П-Фото V-1520-White нетканый фон 150х200 см бархатный белый

П-Фото V-1520-White нетканый фон 150х200 см бархатный белый

П-Фото
Артикул: OLE-0956

П-Фото (1203-1501) – студийный бархатный фон из нетканого материала белого цвета. Бархатное напыление хорошо поглощает свет. Используется для фото- и видеосъемки. Размер 150х200 см. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 155 см.

Описание

Нетканый бархатный фон П-Фото V-1520-White (белый, 150×200 см)

П-Фото V-1520-White — это профессиональный фон из нетканого материала с бархатной текстурой, предназначенный для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 150×200 см и выполнен в чистом белом цвете, что делает его идеальным выбором для создания чистых, выразительных кадров в ограниченном пространстве.

Основные характеристики

  • Размер фона: 150 × 200 см.
  • Цвет: Белый (молочно-белый).
  • Материал: Нетканый с бархатным напылением.
  • Тип поверхности: Бархатная, небликующая.
  • Поставка: В рулоне на картонной трубе шириной 155 см.

Ключевые преимущества

  • Идеальный белый цвет: Бархатная поверхность дает мягкий, равномерный белый тон без серого оттенка, что упрощает постобработку и цветокоррекцию.
  • Отсутствие бликов: Бархатная текстура равномерно рассеивает свет, создавая чистый, «студийный» фон без отражений и пересветов.
  • Прочность и долговечность: Нетканый материал легкий, прочный, не мнется и долго сохраняет презентабельный вид.
  • Компактный размер: Идеально подходит для небольших студий, домашних фотоуголков, предметной и фешн-съемки.
  • Удобное хранение: Поставляется в рулоне на прочной картонной трубе, что предотвращает заломы и повреждения.

Для чего используется

Этот фон является профессиональным инструментом для создания чистого, минималистичного фона. Он идеально подходит для:

  • Портретной съемки: Создание светлых, воздушных портретов.
  • Предметной фотографии: Для съемки товаров, продуктов и рекламных материалов на белом фоне.
  • Видеосъемки: В качестве фона для интервью, блогов и презентаций.
  • Студийной работы: Для получения чистого, профессионального результата в ограниченном пространстве.

Крепление

  • Для установки рекомендуется использовать систему установки типа ворота, например, Fotokvant V-2122
  • Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
  • Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE

Комплектация

  • Нетканый бархатный фон П-Фото V-1520-White (150×200 см) — 1 шт.

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