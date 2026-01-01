П-Фото V-1520-White нетканый фон 150х200 см бархатный белый

Нетканый бархатный фон П-Фото V-1520-White (белый, 150×200 см)
П-Фото V-1520-White — это профессиональный фон из нетканого материала с бархатной текстурой, предназначенный для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 150×200 см и выполнен в чистом белом цвете, что делает его идеальным выбором для создания чистых, выразительных кадров в ограниченном пространстве.
Основные характеристики
- Размер фона: 150 × 200 см.
- Цвет: Белый (молочно-белый).
- Материал: Нетканый с бархатным напылением.
- Тип поверхности: Бархатная, небликующая.
- Поставка: В рулоне на картонной трубе шириной 155 см.
Ключевые преимущества
- Идеальный белый цвет: Бархатная поверхность дает мягкий, равномерный белый тон без серого оттенка, что упрощает постобработку и цветокоррекцию.
- Отсутствие бликов: Бархатная текстура равномерно рассеивает свет, создавая чистый, «студийный» фон без отражений и пересветов.
- Прочность и долговечность: Нетканый материал легкий, прочный, не мнется и долго сохраняет презентабельный вид.
- Компактный размер: Идеально подходит для небольших студий, домашних фотоуголков, предметной и фешн-съемки.
- Удобное хранение: Поставляется в рулоне на прочной картонной трубе, что предотвращает заломы и повреждения.
Для чего используется
Этот фон является профессиональным инструментом для создания чистого, минималистичного фона. Он идеально подходит для:
- Портретной съемки: Создание светлых, воздушных портретов.
- Предметной фотографии: Для съемки товаров, продуктов и рекламных материалов на белом фоне.
- Видеосъемки: В качестве фона для интервью, блогов и презентаций.
- Студийной работы: Для получения чистого, профессионального результата в ограниченном пространстве.
Крепление
- Для установки рекомендуется использовать систему установки типа ворота, например, Fotokvant V-2122
- Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
- Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE