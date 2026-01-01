П-Фото V-1520-White нетканый фон 150х200 см бархатный белый

Описание

Нетканый бархатный фон П-Фото V-1520-White (белый, 150×200 см)

П-Фото V-1520-White — это профессиональный фон из нетканого материала с бархатной текстурой, предназначенный для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 150×200 см и выполнен в чистом белом цвете, что делает его идеальным выбором для создания чистых, выразительных кадров в ограниченном пространстве.

Основные характеристики

Размер фона: 150 × 200 см.

150 × 200 см. Цвет: Белый (молочно-белый).

Белый (молочно-белый). Материал: Нетканый с бархатным напылением.

Нетканый с бархатным напылением. Тип поверхности: Бархатная, небликующая.

Бархатная, небликующая. Поставка: В рулоне на картонной трубе шириной 155 см.

Ключевые преимущества

Идеальный белый цвет: Бархатная поверхность дает мягкий, равномерный белый тон без серого оттенка, что упрощает постобработку и цветокоррекцию.

Бархатная поверхность дает мягкий, равномерный белый тон без серого оттенка, что упрощает постобработку и цветокоррекцию. Отсутствие бликов: Бархатная текстура равномерно рассеивает свет, создавая чистый, «студийный» фон без отражений и пересветов.

Бархатная текстура равномерно рассеивает свет, создавая чистый, «студийный» фон без отражений и пересветов. Прочность и долговечность: Нетканый материал легкий, прочный, не мнется и долго сохраняет презентабельный вид.

Нетканый материал легкий, прочный, не мнется и долго сохраняет презентабельный вид. Компактный размер: Идеально подходит для небольших студий, домашних фотоуголков, предметной и фешн-съемки.

Идеально подходит для небольших студий, домашних фотоуголков, предметной и фешн-съемки. Удобное хранение: Поставляется в рулоне на прочной картонной трубе, что предотвращает заломы и повреждения.

Для чего используется

Этот фон является профессиональным инструментом для создания чистого, минималистичного фона. Он идеально подходит для:

Портретной съемки: Создание светлых, воздушных портретов.

Создание светлых, воздушных портретов. Предметной фотографии: Для съемки товаров, продуктов и рекламных материалов на белом фоне.

Для съемки товаров, продуктов и рекламных материалов на белом фоне. Видеосъемки: В качестве фона для интервью, блогов и презентаций.

В качестве фона для интервью, блогов и презентаций. Студийной работы: Для получения чистого, профессионального результата в ограниченном пространстве.

Крепление