Fotokvant FLH-87 винт 1/4 под шестигранник с потайной головкой

Гайка 1/4 дюйма Fotokvant FLH-71 для студийного оборудования. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 1/4". Ну, вы же знаете как они теряются...
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Винт Fotokvant FLH-87 1/4" под шестигранник с потайной головкой.
Винт под ключ шестигранник, с потайной головкой и со стандартной резьбой 1/4 дюйма, для крепления оборудования. Изготовлен из нержавеющей стали.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Гайка 1/4 дюйма Fotokvant FLH-71 для студийного оборудования. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 1/4". Ну, вы же знаете как они теряются...
Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.
Настольный штатив Fotokvant TM-05 с шаровой головой.
Настольный мини-штатив для легкого оборудования. Рабочая высота от 14 до 20 см. Максимальная нагрузка - 300 г. Монтажное соединение резьба 1/4 дюйма. Для установки смартфона на штатив, рекомендуется использовать Fotokvant SM-CL1. Вес - 50 грамм.
Aurora LP 1022 S/G - ткань для отражателя паук 100х220 см, цвет - серебро-золото.
Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – золотую и серебряную. Используется для получения различных световых эффектов. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения, без изменения цветовой температуры. Золотая поверхность, как и серебристая, обеспечивает отражение, но с добавлением теплого золотистого оттенка. В основном используется в портретном освещении.
Устанавливается на студийные стойку. Размер – 100х220 см.
Внимание! В комплекте только ткань для отражателя.
Fotokvant FLH-22 – винт для крепления камеры 1/4" на быстросъемную площадку штатива или монопода. Винт изготовлен из нержавеющей стали. Длина вала примерно 10 мм, резьбы – 5 мм. Общая длина (в том числе базы), мм – 13. Диаметр головки, мм – 12. Вес, г – 5.
Адаптер baby stud длиной 3.5 дюйма, с одной стороны: 5/8”, с другой стороны: внутренняя резьба 1/4”- 20”, для установки штифта на штатив или любое крепление с резьбой 1/4”- 20”.
Fotokvant FLH-90-IR – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма. Длина – 48 мм. Изготовлен из стали.
Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8".
Позволяет устанавливать на штативную резьбу студийные аксессуары - студийный моноблоки, COB-осветители и прочее.
Переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма. Переходник с резьбы 5/8" (мама) на 1/4" (папа) для установки студийного оборудования. Изготовлен из латуни. Высота - 35 мм. Резьба 5/8 дюйма чаще всего применяется для микрофонов, а 1/4 дюйма - стандартная фото-резьба.