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Fotokvant FLH-87 винт 1/4 под шестигранник с потайной головкой
Fotokvant FLH-87 винт 1/4 под шестигранник с потайной головкой
Fotokvant FLH-87 винт 1/4 под шестигранник с потайной головкой

Fotokvant FLH-87 винт 1/4 под шестигранник с потайной головкой

Fotokvant
Артикул: DAN-7807

Винт Fotokvant FLH-87 1/4" под шестигранник с потайной головкой.

Винт под ключ шестигранник, с потайной головкой и со стандартной резьбой 1/4 дюйма, для крепления оборудования. Изготовлен из нержавеющей стали.

Описание

Fotokvant FLH-87 винт 1/4 под шестигранник с потайной головкой

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