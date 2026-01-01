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-6 %
Fotokvant FLH-93 винт 3/8 длиной 13 мм для крепления камеры
Fotokvant FLH-93 винт 3/8 длиной 13 мм для крепления камеры
Fotokvant FLH-93 винт 3/8 длиной 13 мм для крепления камеры

Fotokvant FLH-93 винт 3/8 длиной 13 мм для крепления камеры

Fotokvant
Артикул: MTG-2216

Fotokvant FLH-93 винт 3/8 длиной 13 мм для крепления камеры. Изготовлен из нержавеющей стали. Резьма 3/8". Предназнаячен для крепления тяжелых видеокамер с внутренней резьбой 3/8 дюйма.

Описание

Fotokvant FLH-93 винт 3/8 длиной 13 мм для крепления камеры

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