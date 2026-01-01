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Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см
Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см
Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см
Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см
Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см

Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см

Fotokvant
Артикул: DAN-7873

Отражатель Fotokvant RFB-7590 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см. Комплект тканевых отражателей четырех популярных цветов (черный, белый, серебро и золотой) для фрост-рамы размером 75х90 см.

Описание

Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см

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