Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см

Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Отражатель Fotokvant RFB-7590 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см. Комплект тканевых отражателей четырех популярных цветов (черный, белый, серебро и золотой) для фрост-рамы размером 75х90 см.
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Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.
Рассеиватель просветный Lastolite LL LR81201R SkyRapid, 0.75-ступени, размером - 1,1х2 м.
Рассеивающее полотно для системы Skylite Rapid размером - 110x200 см. Предназначен для рассеивания светового потока от источника света и обеспечения комфортных условий для создания снимков. Изменяет экспозицию на 0,75 ступени.
Kupo KT-1824ODBB - флаг черного цвета.
Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для сокращения интенсивности светового потока без изменения цветовой температуры. Изготовлен из плотной черной ткани Black Double Nets, 1,2 стопа, на металлической раме с установочным штырем диаметром 9,5 мм. Размер 45х60 см.
Fotokvant FLH-05 – переходник - палец под стандартный диаметр 16 мм, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением мама 1/4" с одной стороны и 3/8" с другой стороны.
Рассеиватель тканевый Fotokvant RFR-102 для фрост-рамы, белый, размер - 102х102 см.
Тканевый рассеиватель со светопропускной способностью 50%. Позволяет получить мягкий рассеянный свет и дает компенсацию экспозиции 1 стоп. Рассеиватель крепится к фрост-раме при помощи резинок. Материал изготовления - полиэфирная ткань.