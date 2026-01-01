Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см

Арт. DAN-6627

Kupo KT-1824ODBB - флаг черного цвета.



Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для сокращения интенсивности светового потока без изменения цветовой температуры. Изготовлен из плотной черной ткани Black Double Nets, 1,2 стопа, на металлической раме с установочным штырем диаметром 9,5 мм. Размер 45х60 см.