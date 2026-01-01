TVTOK спрей антиблик матовый 400 мл

При нанесении создает матовое покрытие, не меняющее начальный цвет или текстуру. Идеально подходит для использования при фотографировании серебра, стекла и других объектов с высокой отражающей способностью. После использования легко вытирается мягкой тканью. Не оставляет жирных следов.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2110 Black 10, размер - 2,1x6 м, цвет - черный.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.