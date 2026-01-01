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TVTOK спрей антиблик матовый 400 мл
TVTOK спрей антиблик матовый 400 мл
TVTOK спрей антиблик матовый 400 мл

TVTOK спрей антиблик матовый 400 мл

TVTOK
Артикул: DAN-9678

TVTOK спрей антиблик матовый 400 мл предназначен для устранения отражений и бликов при съемке. 

Описание

При нанесении создает матовое покрытие, не меняющее начальный цвет или текстуру. Идеально подходит для использования при фотографировании серебра, стекла и других объектов с высокой отражающей способностью. После использования легко вытирается мягкой тканью. Не оставляет жирных следов. 

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