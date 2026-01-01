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Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м

Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м

Fotokvant
Артикул: MTG-2326

Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м. Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - ярко-фиолетовый.

Описание

Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Violet (УФ, ярко-фиолетовый, 15 мм × 25 м)

Fotokvant GP-1525 Violet — это профессиональный студийный тейп (gaffer tape) на тканевой основе ярко-фиолетового цвета. Он предназначен для широкого спектра задач на съемочной площадке, в студии и при организации мероприятий: от маркировки оборудования и крепления кабелей до фиксации фонов и декораций. Лента прочная, легко рвется руками и не оставляет следов после удаления.

Основные характеристики

  • Тип: Тканевый тейп (gaffer tape).
  • Цвет: Ярко-фиолетовый.
  • Ширина: 15 мм.
  • Длина: 25 м.
  • Особенности: Устойчив к влаге, не оставляет следов, легко рвется руками.

Для чего используется

Этот тейп является незаменимым расходным материалом в профессиональной среде:

  • Маркировка объектов: Для цветовой кодировки оборудования, кабелей и зон на площадке.
  • Крепление фонов и декораций: Надежная фиксация тканевых, бумажных и пластиковых фонов.
  • Фиксация кабелей и проводов: Закрепление кабелей питания и синхронизации на полу и стенах.
  • Временный монтаж: Для быстрой фиксации легких аксессуаров и элементов декора.

Особенности конструкции

Тейп изготовлен из прочной тканевой основы, устойчивой к влаге и износу. Клейкая лента надежно фиксируется на различных поверхностях и легко удаляется без остатка, что особенно важно при работе с дорогим студийным оборудованием.

Комплектация

  • Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Violet — 1 шт.

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