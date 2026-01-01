Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м

Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Violet (УФ, ярко-фиолетовый, 15 мм × 25 м)
Fotokvant GP-1525 Violet — это профессиональный студийный тейп (gaffer tape) на тканевой основе ярко-фиолетового цвета. Он предназначен для широкого спектра задач на съемочной площадке, в студии и при организации мероприятий: от маркировки оборудования и крепления кабелей до фиксации фонов и декораций. Лента прочная, легко рвется руками и не оставляет следов после удаления.
Основные характеристики
- Тип: Тканевый тейп (gaffer tape).
- Цвет: Ярко-фиолетовый.
- Ширина: 15 мм.
- Длина: 25 м.
- Особенности: Устойчив к влаге, не оставляет следов, легко рвется руками.
Для чего используется
Этот тейп является незаменимым расходным материалом в профессиональной среде:
- Маркировка объектов: Для цветовой кодировки оборудования, кабелей и зон на площадке.
- Крепление фонов и декораций: Надежная фиксация тканевых, бумажных и пластиковых фонов.
- Фиксация кабелей и проводов: Закрепление кабелей питания и синхронизации на полу и стенах.
- Временный монтаж: Для быстрой фиксации легких аксессуаров и элементов декора.
Особенности конструкции
Тейп изготовлен из прочной тканевой основы, устойчивой к влаге и износу. Клейкая лента надежно фиксируется на различных поверхностях и легко удаляется без остатка, что особенно важно при работе с дорогим студийным оборудованием.