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Fotokvant LAD EF-67 реверсивное кольцо байонет Canon - 67 мм
Fotokvant LAD EF-67 реверсивное кольцо байонет Canon - 67 мм
Fotokvant LAD EF-67 реверсивное кольцо байонет Canon - 67 мм
Fotokvant LAD EF-67 реверсивное кольцо байонет Canon - 67 мм

Fotokvant LAD EF-67 реверсивное кольцо байонет Canon - 67 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-9640

Fotokvant LAD EF-67 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 67 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.

Описание

Fotokvant LAD EF-67 реверсивное кольцо байонет Canon - 67 мм

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Fotokvant LAD EF-72 реверсивное кольцо байонет Canon - 72 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant LAD EF-72 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 72 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.

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Fotokvant LAD AI-55 реверсивное кольцо байонет Nikon - 55 мм
Fotokvant LAD AI-55 реверсивное кольцо байонет Nikon - 55 мм
Fotokvant LAD AI-55 реверсивное кольцо байонет Nikon - 55 мм
Арт. NVF-9813
Fotokvant LAD AI-55 реверсивное кольцо байонет Nikon - 55 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 7 ч

Fotokvant LAD AI-55 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 55 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.

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Fotokvant RFLH-10 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant RFLH-10 - поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры.

С его помощью можно установить накамерный монитор или LED-осветитель под нужным углом. Для крепления предусмотрен стандартный винт с резьбой 1/4".

Внимание! Не подходит для камер Sony Minolta.

880 ₽
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Falcon Eyes SSA-SBU 6060 софтбокс для ведущей вспышки
Арт. VBR-495
Falcon Eyes SSA-SBU 6060 софтбокс для ведущей вспышки
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 3 дн

Falcon Eyes SSA-SBU 6060 – световой модификатор предназначен для установки на осветительные приборы Falcon Eyes серий серии SS.

Размер 60х60 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм, благодаря этому квадробокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт. Данная модель софтбокса не имеет дополнительного внутреннего рассеивателя. Байонет - SS (диаметр 100 мм). Вес - 0,7 кг.

 

 

-10 %2 390 ₽
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