Fotokvant LAD EF-72 реверсивное кольцо байонет Canon - 72 мм

Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-7277 Step-Up 72-77 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 77 мм на объективах с резьбой 72 мм. Изготовлено из металла.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant LAD EF-72 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 72 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.
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Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-7277 Step-Up 72-77 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 77 мм на объективах с резьбой 72 мм. Изготовлено из металла.
Отражатель Fotokvant R7-150200 с семью поверхностями (белая, синяя, серебристая, золотая, черная, зеленая и на просвет).
Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер - 150x200 см.
Складной двухцветный отражатель на пружине Fotokvant R2-100170GS размером 102х168 см.
Одна поверхность золотая для придания теплого оттенка, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 102х168 см.
Fotokvant LAD EF-77 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 77 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.
Fotokvant LADR 58-58 - реверсивное кольцо для макросъемки на объективы диаметрами 58 и 58 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.