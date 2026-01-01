Fotokvant LAD EF-72 реверсивное кольцо байонет Canon - 72 мм

Арт. DAN-1665

Отражатель Fotokvant R7-150200 с семью поверхностями (белая, синяя, серебристая, золотая, черная, зеленая и на просвет).

Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер - 150x200 см.