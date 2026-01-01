Fotokvant LADD 58-52 понижающее кольцо 58-52 мм

Понижающее кольцо Fotokvant LADD 55-52, диаметры 55-52 мм.
Понижающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 52 мм на объективах с резьбой 55 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Понижающее кольцо Fotokvant LADD 58-52 мм.
Понижающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 52 мм на объективах с резьбой 58 мм.
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Понижающее кольцо Fotokvant LADD 55-52, диаметры 55-52 мм.
Понижающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 52 мм на объективах с резьбой 55 мм.
Fotokvant LAD AI-58 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 58 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.
Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 52-58.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 52-58 мм.
Штатив QZSD Q202F для камер весом до 5 кг.
Четырехсекционный алюминиевый штатив оснащен горизонтальной колонной и комбинированной головой. Максимальная высота - 152 см. Минимальная рабочая высота 49 см. В сложенном состоянии 52 см. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес штатива 1,05 кг.
Алюминиевый винт барашек Fotokvant M6-16.
Винт изготовлен из нержавеющего металла, барашек - технополимер. Может применяться для зажима штативных головок, площадок, стоек и мн.др. Цвет - черный.
Fotokvant TSH-155 – рукоятка телескопическая трехсекционная.
На ней можно закрепить выносную вспышку или микрофон. Максимальная длина, см – 155 см.