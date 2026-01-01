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Fotokvant LADD 58-52 понижающее кольцо 58-52 мм
Fotokvant LADD 58-52 понижающее кольцо 58-52 мм
Fotokvant LADD 58-52 понижающее кольцо 58-52 мм
Fotokvant LADD 58-52 понижающее кольцо 58-52 мм

Fotokvant LADD 58-52 понижающее кольцо 58-52 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-4381

Понижающее кольцо Fotokvant LADD 58-52 мм.

Понижающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 52 мм на объективах с резьбой 58 мм.

Описание

Fotokvant LADD 58-52 понижающее кольцо 58-52 мм

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