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Fotokvant LAD EF-49 реверсивное кольцо байонет Canon - 49 мм
Fotokvant LAD EF-49 реверсивное кольцо байонет Canon - 49 мм
Fotokvant LAD EF-49 реверсивное кольцо байонет Canon - 49 мм
Fotokvant LAD EF-49 реверсивное кольцо байонет Canon - 49 мм

Fotokvant LAD EF-49 реверсивное кольцо байонет Canon - 49 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-9635

Fotokvant LAD EF-49 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 49 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.

Описание

Fotokvant LAD EF-49 реверсивное кольцо байонет Canon - 49 мм

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