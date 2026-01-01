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Fotokvant BCLR-M чехол для объектива неопреновый
Fotokvant BCLR-M чехол для объектива неопреновый
Fotokvant BCLR-M чехол для объектива неопреновый

Fotokvant BCLR-M чехол для объектива неопреновый

Fotokvant
Артикул: DAN-3917

Неопреновый чехол Fotokvant BCLR-М для объектива.

Чехол используется для хранения и транспортировки объектива. Изготовлен из мягкого и эластичного материала неопрена. В верхней части чехла есть клапан с застежкой-липучкой, которая надежно фиксирует содержимое внутри чехла. Размер позволяет разместить объектив среднего размера. Размер 5х12 см. Цвет - черный с красным.

Описание

Внутренние размеры:

  • высота: 12 см
  • ширина низа: 6.5 см
  • ширина верха: 9.5 см

Комплектация

  • Fotokvant BCLR-M чехол для объектива неопреновый - 1 шт.

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