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Fotokvant CAP-N-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Nikon
Fotokvant CAP-N-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Nikon

Fotokvant CAP-N-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Nikon

Fotokvant
Артикул: NVF-9011

Fotokvant CAP-N-Kit – комплект крышка задняя для объектива и байонета F камеры Nikon.

Комплект состоит из одной крышки для байонета камеры и одной крышки для задней части объектива. Они предохранят от загрязнения оптику объектива и механизм камеры во время хранения и транспортировки. Подходит для всех Nikon DSLR камер.

Описание

Fotokvant CAP-N-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Nikon

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