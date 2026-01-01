images
Green Clean SC-6070 набор одноразовых мини-швабр для чистки неполноразмерного сенсора фотоаппарата

Green Clean SC-6070 набор одноразовых мини-швабр для чистки неполноразмерного сенсора фотоаппарата

Green Clean
Артикул: OLE-3497

В комплект одноразовых мини-швабр для очистки сенсора цифровой зеркальной фотокамеры входят четыре пары инструментов ( одна сухая и одна влажная мини-швабра). Швабры поставляются в стерильной упаковке и предназначены для однократного применения. Применение одной и той же швабры несколько раз не рекомендуется


Описание

Мини-швабра WET содержит специальную чистящую жидкость, которая не токсична и не воспламеняема. Жидкость находится в точной дозировке, что исключает её избыток и предотвращает разливы и проникновение внутрь фотокамеры. Она способна растворять грязевые и жирные пятна, обеспечивая безопасное использование.

Сухая мини-швабра DRY применяется сразу после использования WET для удаления грязи, которая была растворена чистящей жидкостью. Материал DuPont, обёрнутый вокруг мини-швабры, обладает отличными впитывающими свойствами и не содержит свободных волокон. Его расширенные края обеспечивают оптимальное очищение в углах матрицы.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

RayLab CPL Slim фильтр поляризационный 55 мм
RayLab CPL Slim фильтр поляризационный 55 мм
Арт. DAN-7542
RayLab CPL Slim фильтр поляризационный 55 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

Поляризационный фильтр RayLab CPL Slim Pro, диаметр - 55 мм.

Поляризационный фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света от неметаллических поверхностей, повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс. Модель Slim Pro отличается тонкой оправой. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 55 мм.

1 440 ₽
В корзину
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Арт. DAN-7846
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Наличие
более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-1020 белый, размер - 1х2 м. Пластиковый, матовый фон белого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.

Ключевые преимущества:

  • Не бликует, матовая фактура.
  • Легко моется (устойчив к влажной уборке).
  • Не рвется и не мнется, в отличие от бумажных фонов.
  • Можно резать под любой размер.
  • Идеален для предметной и портретной съемки.
1 250 ₽
В корзину
ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл
Арт. MTG-0709
ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл
Временно нет в наличии

ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл.

Жидкость ROSCO Lens Cleaner для чистки оптики представляет собой специально разработанную формулу не содержащую аммиака, глицерина, прочих маслянистых и мылящихся добавок, используется для чистки стеклянных и зеркальных линз, дихроичных фильтров и множество других оптических компонентов техники. Данная жидкость легко справляется как с грязью и пылью так и с отпечатками пальцев которые зачастую остаются на линзах на фото и видео оборудовании. Помимо эффективности не оставляет следов и разводов на очищаемой поверхности и быстро сохнет.

1 720 ₽
В корзину
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Арт. NVF-9999
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.


240 ₽
В корзину
SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 16GB Class10 553x (SDSQUNS-016G-GN3MA) карта памяти.
SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 16GB Class10 553x (SDSQUNS-016G-GN3MA) карта памяти.
SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 16GB Class10 553x (SDSQUNS-016G-GN3MA) карта памяти.
Арт. DAN-2366
SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 16GB Class10 553x (SDSQUNS-016G-GN3MA) карта памяти.
Наличие
в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 16GB Class10 553x A1 (SDSQUAR-016G-GN6IA).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 48 МБ/с).

1 550 ₽
В корзину
GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики
Арт. NVF-6089
GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики
Наличие
более 10 шт

GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.

350 ₽
В корзину
-5 %
Wansen PB-0609-989 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон черный мрамор
Wansen PB-0609-989 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон черный мрамор
Wansen PB-0609-989 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон черный мрамор
Арт. MTG-3116
Wansen PB-0609-989 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон черный мрамор
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 11 ч

Wansen PB-0609-989 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон черный мрамор. Пластиковый студийный фон для предметной съемки. Толщина фона 0,25 мм. Легко режется и гнется, удобен в хранении в свернутом виде. Фон можно протирать и мыть, долговечен. Не рекомендуется хранить на морозе и прямых солнечных лучах. Размер 0,6х0,9 м. 

-5 %1 020 ₽
960 ₽
В корзину
Grifon GEMINI GS-400 II импульсный моноблок
Grifon GEMINI GS-400 II импульсный моноблок
Арт. DAN-5183
Grifon GEMINI GS-400 II импульсный моноблок
Наличие
более 10 шт

Импульсный моноблок Grifon GS-400 II.

Студийный моноблок мощностью 400 Дж с плавной регулировкой от 1 до 1/32. Пилотный свет - лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку. Индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32-1/1). Байонет Bowens.

11 590 ₽
В корзину
-5 %
Wansen PB-0609-987 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон мрамор
Wansen PB-0609-987 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон мрамор
Wansen PB-0609-987 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон мрамор
Арт. MTG-3114
Wansen PB-0609-987 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон мрамор
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 3 дн, 6 ч

Wansen PB-0609-987 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон мрамор. Пластиковый студийный фон для предметной съемки. Толщина фона 0,25 мм. Легко режется и гнется, удобен в хранении в свернутом виде. Фон можно протирать и мыть, долговечен. Не рекомендуется хранить на морозе и прямых солнечных лучах. Размер 0,6х0,9 м. 

-5 %1 020 ₽
960 ₽
В корзину

Видео

Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна. Фотогора.
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна. Фотогора.
Карл Блоссфельд (©Karl Blossfeldt)
Карл Блоссфельд (©Karl Blossfeldt)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.