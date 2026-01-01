Green Clean SC-6070 набор одноразовых мини-швабр для чистки неполноразмерного сенсора фотоаппарата

Описание

Мини-швабра WET содержит специальную чистящую жидкость, которая не токсична и не воспламеняема. Жидкость находится в точной дозировке, что исключает её избыток и предотвращает разливы и проникновение внутрь фотокамеры. Она способна растворять грязевые и жирные пятна, обеспечивая безопасное использование.

Сухая мини-швабра DRY применяется сразу после использования WET для удаления грязи, которая была растворена чистящей жидкостью. Материал DuPont, обёрнутый вокруг мини-швабры, обладает отличными впитывающими свойствами и не содержит свободных волокон. Его расширенные края обеспечивают оптимальное очищение в углах матрицы.