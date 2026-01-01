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Fotokvant LAD M42 CHIP-10 Canon переходное кольцо M42-EOS с новым чипом
Fotokvant LAD M42 CHIP-10 Canon переходное кольцо M42-EOS с новым чипом
Fotokvant LAD M42 CHIP-10 Canon переходное кольцо M42-EOS с новым чипом
Fotokvant LAD M42 CHIP-10 Canon переходное кольцо M42-EOS с новым чипом
Fotokvant LAD M42 CHIP-10 Canon переходное кольцо M42-EOS с новым чипом

Fotokvant LAD M42 CHIP-10 Canon переходное кольцо M42-EOS с новым чипом

Fotokvant
Артикул: DAN-4841

Переходное кольцо Fotokvant LAD M42 CHIP-2 Canon с M42 на EOS с новым чипом.

Предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EOS. Вес - 20 грамм.

Описание

Переходное кольцо M42 на Canon позволяет устанавливать объективы с резьбой М42 на фотоаппараты с байонетом Canon EOS. Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков. Эта модель имеет улучшеный чип управления и работает в автоматических режимах как с "родным" объективом. Предназначен для камер нового поколения.

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