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YongNuo YN-14EX II Speedlite вспышка для макросъемки для Canon
YongNuo YN-14EX II Speedlite вспышка для макросъемки для Canon
YongNuo YN-14EX II Speedlite вспышка для макросъемки для Canon
YongNuo YN-14EX II Speedlite вспышка для макросъемки для Canon

YongNuo YN-14EX II Speedlite вспышка для макросъемки для Canon

Yongnuo
Артикул: DAN-3558

Вспышка YongNuo YN-14EX II Speedlite для макросъемки, система Canon.

Кольцевая вспышка создает хорошее равномерное освещение без глубоких теней. Полностью поддерживает TTL-функции для фотокамер Canon. Является полноценным аналогом Canon MR-14EX.

Описание

Вспышка состоит из двух сегментов, каждый из которых может работать отдельно, что позволит добиваться различных эффектов освещения. Высокая яркость вспомогательных светодиодов для фокусировки увеличивают скорость фокусировки объектива.

Светодиод проецирует сетку для упрощения процесса фокусировки. Вспышка оснащена большим ЖК-дисплеем, отображающим ведущие настройки.

Горячий башмак выполнен из метала. Для подключения внешнего питания имеется дополнительный разъем. Во время съемки вспышка оповещает о своем состоянии (зарядка/готовность).

Благодаря конструкции кольцевой вспышки источник света находится за оптической осью объектива, поэтому исключаются паразитные засветки и создается правильная цветопередача. Подобные характеристики освещения высоко ценятся в макро- и предметной съемке. Особенность расположения светодиодов вокруг объектива также позволяет получить интересные блики и дополнительное свечение во время съемки (например, в глазах модели ), что активно используется в рекламной и портретной фотографии, в кадрах крупным планом. 

Характеристики:

  • кол-во ламп в одной вспышке - 2
  • совместимые камеры - Canon
  • крепление - башмак
  • время перезарядки - 3 c
  • дисплей - есть, с подсветкой
  • поворотная головка - нет
  • автоматический zoom - нет
  • поддержка режимов - E-TTL, E-TTL II
  • пилотный свет - нет
  • подсветка автофокуса - есть
  • питание - 4xAA
  • вес - 420 г

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