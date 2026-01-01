Falcon Eyes кольцо переходное M42 на Canon EOS с чипом

Характеристики:
- совместимость – для установки объективов с резьбовым креплением М42 на фотоаппараты Canon EOS
- фокусировка на бесконечность – да
- подтверждение фокусировки – да
- материал – металл
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes M42 - Canon EOS с чипом – переходное кольцо для установки объективов M42 на цифровые фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S, с подтверждением фокусировки.
Изготовлено из металла. Позволяет устанавливать объективы с резьбовым креплением М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/
Характеристики:
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