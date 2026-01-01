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-10 %
Falcon Eyes кольцо переходное M42 на Canon EOS с чипом
Falcon Eyes кольцо переходное M42 на Canon EOS с чипом

Falcon Eyes кольцо переходное M42 на Canon EOS с чипом

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8922

Falcon Eyes M42 - Canon EOS с чипом – переходное кольцо для установки объективов M42 на цифровые фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S, с подтверждением фокусировки.

Изготовлено из металла. Позволяет устанавливать объективы с резьбовым креплением М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.

Описание

Характеристики:

  • совместимость – для установки объективов с резьбовым креплением М42 на фотоаппараты Canon EOS
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – да
  • материал – металл

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