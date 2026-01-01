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B+W (1075249) XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 62мм фильтр с переменной плотностью для объектива

B+W (1075249) XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 62мм фильтр с переменной плотностью для объектива

B+W
Артикул: DAN-1426

B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 62 мм - фильтр с переменной плотностью для объектива.

Светофильтр с переменной плотностью, предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества, имеет многослойное просветление MRC и профессиональную латунную оправу XS-Pro. Диаметр - 62 мм.

Описание

Светофильтр Vario дает возможность плавной регулировки оптической плотности фильтра и является универсальным инструментом, который можно использовать с различными значениями диафрагмы. Все фильтры Digital ND Vario имеют эксклюзивное просветление MRC Nano, включая гидрофобный слой также предотвращающий запотевание объектива при попадании из холодной среды в теплую.

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Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 4 ч

Falcon Eyes M42 - Canon EOS с чипом – переходное кольцо для установки объективов M42 на цифровые фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S, с подтверждением фокусировки.

Изготовлено из металла. Позволяет устанавливать объективы с резьбовым креплением М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.

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