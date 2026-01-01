B+W (1075249) XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 62мм фильтр с переменной плотностью для объектива

Светофильтр Vario дает возможность плавной регулировки оптической плотности фильтра и является универсальным инструментом, который можно использовать с различными значениями диафрагмы. Все фильтры Digital ND Vario имеют эксклюзивное просветление MRC Nano, включая гидрофобный слой также предотвращающий запотевание объектива при попадании из холодной среды в теплую.
Falcon Eyes M42 - Canon EOS с чипом – переходное кольцо для установки объективов M42 на цифровые фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S, с подтверждением фокусировки.
Изготовлено из металла. Позволяет устанавливать объективы с резьбовым креплением М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/