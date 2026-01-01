images
images
Fujimi FCRH58 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 58 мм
Fujimi FCRH58 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 58 мм

Fujimi FCRH58 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 58 мм

Fujimi
Артикул: DAN-1326

Fujimi FCRH58 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 58 мм.

Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Бленда складная и имеет три степени раскрытия. При наименьшем раскрытии бленда обеспечивает затенение для объективов 28 мм (в формате полнокадровой) и 18 мм (с датчиком формата APS-C), без виньетирования.

При среднем раскрытии бленда затеняет объективы до 50 мм (формат полного кадра) и 35 мм (с APS-C).

В полностью раскрытом состоянии она затеняет объективы 70 мм и более (формат полного кадра), а также 55 мм (с APS-C).

Бленда прикрепляется к объективу камеры при помощи резьбового внутреннего кольца. Может использоваться с крышкой, имеющей центральную фиксацию.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Varta V23GA алкалиновая батарейка
Арт. DAN-3335
Varta V23GA алкалиновая батарейка
Наличие
более 10 шт

Алкалиновая батарейка Varta V23GA.

Батарея отличается долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

450 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-BAG6 сумка-чехол для шести фильтров серии P
Fotokvant LFP-BAG6 сумка-чехол для шести фильтров серии P
Fotokvant LFP-BAG6 сумка-чехол для шести фильтров серии P
Арт. DAN-4095
Fotokvant LFP-BAG6 сумка-чехол для шести фильтров серии P
Наличие
более 10 шт

Сумка-чехол Fotokvant LFP-BAG6 для шести фильтров серии P.

Сумка разработана специально для фильтров серии P. Футляр обеспечивает защиту, удобное использование и аккуратное хранение фильтров. Рассчитана на транспортировку и хранение шести фильтров. Размер - 13х12 см.

430 ₽
В корзину
Fujimi FCRH67 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 67 мм
Fujimi FCRH67 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 67 мм
Арт. DAN-1328
Fujimi FCRH67 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 67 мм
Наличие
более 10 шт

Fujimi FCRH67 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 67 мм.

Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

380 ₽
В корзину
Fujimi FCRH52 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм
Fujimi FCRH52 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм
Арт. DAN-1324
Fujimi FCRH52 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм
Наличие
более 10 шт

Fujimi FCRH52 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм.

Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

370 ₽
В корзину
Fotokvant LADR 55-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 55-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 55-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Арт. DAN-3238
Fotokvant LADR 55-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Наличие
в наличии 4-10 шт

Реверсивное кольцо Fotokvant LADR 55-58 для макросъемки на объективы диаметрами 55 и 58 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.


570 ₽
В корзину

Видео

Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Как сделать винтажный портрет
Как сделать винтажный портрет
Ник Найт: добро пожаловать в мир футуристичной и причудливой фэшн-съемки
Ник Найт: добро пожаловать в мир футуристичной и причудливой фэшн-съемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.