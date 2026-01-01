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B+W BASIC 040 MRC оранжевый 550 Светофильтр для черно-белой съемки 67 мм
B+W BASIC 040 MRC оранжевый 550 Светофильтр для черно-белой съемки 67 мм
B+W BASIC 040 MRC оранжевый 550 Светофильтр для черно-белой съемки 67 мм
B+W BASIC 040 MRC оранжевый 550 Светофильтр для черно-белой съемки 67 мм

B+W BASIC 040 MRC оранжевый 550 Светофильтр для черно-белой съемки 67 мм

B+W
Артикул: MTG-0677

B+W BASIC 040 MRC оранжевый 550 Светофильтр для черно-белой съемки 67 мм. 

Оранжевый светофильтр B+W BASIC 040 MRC 550 67мм нового поколения для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность и делает рассеянные на небе облака более заметными в пейзажной фотографии. Улучшает разрешение и резкость изображения. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в новой профессиональной латунной оправе BASIC со специальным рифлением, имеет многослойное просветление MRC и новую экоупаковку. Диаметр 67мм. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

Описание

B+W BASIC 040 MRC оранжевый 550 Светофильтр для черно-белой съемки 67 мм

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