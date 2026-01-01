Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W BASIC 040 MRC оранжевый 550 Светофильтр для черно-белой съемки 67 мм.
Оранжевый светофильтр B+W BASIC 040 MRC 550 67мм нового поколения для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность и делает рассеянные на небе облака более заметными в пейзажной фотографии. Улучшает разрешение и резкость изображения. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в новой профессиональной латунной оправе BASIC со специальным рифлением, имеет многослойное просветление MRC и новую экоупаковку. Диаметр 67мм. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
Fujimi FJFR-CF2 - рефлектор для накамерных вспышек 2 в 1.
Рефлектор для накамерных и внешних вспышек, два в одном. Легко крепится с помощью эластичной ленты.
Для мягкого освещения используйте белую сторону, а для большей дальности и спектральных бликов серебряную сторону.
Изготовлен из нейлона.
B+W BASIC 090 Red light MRC 590 67мм светофильтр светло-красный для черно-белой съемки.
Светло-красный светофильтр B+W BASIC 090 MRC серии 590 идеален для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность на пейзажных снимках. Даёт сюрреалистичный эффект «шторма» (ярко-белые облака на тёмном, почти чёрном небе) в пейзажной и архитектурной фотографии.
B+W BASIC 092 695 67 светофильтр инфракрасный для фотосъёмки 67мм.
Инфракрасный светофильтр B+W BASIC 092 695 67мм специального назначения для чёрно-белой съемки. 092 фильтр пропускает волны длиной больше чем 695 нм. Нижняя критическая длина волны определяется при 50% пропускании максимума. ИК-фильтры представляют собой поглощающие фильтры, используемые перед БИК сенсором или датчиком изображения для формирования изображений с ближним инфракрасным спектром (БИК). Пропускается только ИК-спектр.
Fotokvant CAP-77-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 77 мм.
Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.