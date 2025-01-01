B+W BASIC 090 Red light MRC 590 67мм светофильтр светло-красный для черно-белой съемки. 

Описание

Красный светофильтр также используется в предметной фотосъемке для репродукции документов, которые стали трудными для чтения из-за деградации чернил. Улучшает разрешение и резкость изображения. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC, имеет многослойное просветление MRC и диаметр 67мм. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).