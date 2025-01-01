images
B+W BASIC 090 Red light MRC 590 67мм светофильтр светло-красный для черно-белой съемки
B+W BASIC 090 Red light MRC 590 67мм светофильтр светло-красный для черно-белой съемки
B+W BASIC 090 Red light MRC 590 67мм светофильтр светло-красный для черно-белой съемки

B+W BASIC 090 Red light MRC 590 67мм светофильтр светло-красный для черно-белой съемки

B+W BASIC 090 Red light MRC 590 67мм светофильтр светло-красный для черно-белой съемки. 

Светло-красный светофильтр B+W BASIC 090 MRC серии 590 идеален для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность на пейзажных снимках. Даёт сюрреалистичный эффект «шторма» (ярко-белые облака на тёмном, почти чёрном небе) в пейзажной и архитектурной фотографии.

Красный светофильтр также используется в предметной фотосъемке для репродукции документов, которые стали трудными для чтения из-за деградации чернил. Улучшает разрешение и резкость изображения. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC, имеет многослойное просветление MRC и диаметр 67мм. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

