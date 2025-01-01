Артикул: MTG-1792

B+W BASIC 092 695 67 светофильтр инфракрасный для фотосъёмки 67мм.

Инфракрасный светофильтр B+W BASIC 092 695 67мм специального назначения для чёрно-белой съемки. 092 фильтр пропускает волны длиной больше чем 695 нм. Нижняя критическая длина волны определяется при 50% пропускании максимума. ИК-фильтры представляют собой поглощающие фильтры, используемые перед БИК сенсором или датчиком изображения для формирования изображений с ближним инфракрасным спектром (БИК). Пропускается только ИК-спектр.