B+W BASIC 092 695 67 светофильтр инфракрасный для фотосъёмки 67мм.
Инфракрасный светофильтр B+W BASIC 092 695 67мм специального назначения для чёрно-белой съемки. 092 фильтр пропускает волны длиной больше чем 695 нм. Нижняя критическая длина волны определяется при 50% пропускании максимума. ИК-фильтры представляют собой поглощающие фильтры, используемые перед БИК сенсором или датчиком изображения для формирования изображений с ближним инфракрасным спектром (БИК). Пропускается только ИК-спектр.
Значения выдержки варьируются в зависимости от используемой модели цифровой камеры и лучше всего определяются экспериментальным путем, обычно они остаются в диапазоне нескольких секунд. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC нового поколения, имеет диаметр 67мм. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).
