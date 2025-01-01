images
B+W BASIC 092 695 67 светофильтр инфракрасный для фотосъёмки 67мм
Артикул: MTG-1792

B+W BASIC 092 695 67 светофильтр инфракрасный для фотосъёмки 67мм. 

Инфракрасный светофильтр B+W BASIC 092 695 67мм специального назначения для чёрно-белой съемки. 092 фильтр пропускает волны длиной больше чем 695 нм. Нижняя критическая длина волны определяется при 50% пропускании максимума. ИК-фильтры представляют собой  поглощающие фильтры, используемые перед  БИК сенсором или датчиком изображения для формирования изображений с ближним инфракрасным спектром (БИК). Пропускается только ИК-спектр.

Значения выдержки варьируются в зависимости от используемой модели цифровой камеры и лучше всего определяются экспериментальным путем, обычно они остаются в диапазоне нескольких секунд. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC нового поколения, имеет диаметр 67мм. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

