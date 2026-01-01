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Pixel PF-802/4.0M TTL-синхрошнур 4 м для Nikon

Pixel PF-802/4.0M TTL-синхрошнур 4 м для Nikon

Pixel
Артикул: NVF-7977

Pixel PF-802/4.0M – комбинированный TTL-синхрошнур для Nikon. Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 4,0. 

Описание

Pixel PF-802/4.0M TTL-синхрошнур 4 м для Nikon

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