Pixel PF-802/4.0M TTL-синхрошнур 4 м для Nikon

Арт. DAN-3480

Фотозонт Fotokvant U-50T, белый на просвет, диаметр - 50 см.

Зонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Зонт отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке. Диаметр купола - 50 см. Вес - 150 г.

