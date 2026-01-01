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Profoto (254633) StripMask 7 см узколучевая насадка 30х120 см

Profoto (254633) StripMask 7 см узколучевая насадка 30х120 см

Profoto
Артикул: NVF-7953

Profoto (254633) StripMask 7 см – узколучевая маска-стрип шириной 7 см для софтбокса Profoto 30х120 см. 

Описание

Profoto (254633) StripMask 7 см узколучевая насадка 30х120 см

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