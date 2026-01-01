Profoto (254633) StripMask 7 см узколучевая насадка 30х120 см

Profoto Zoom Reflector (100785) – новая модель классического зум-рефлектора Профото.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto (254633) StripMask 7 см – узколучевая маска-стрип шириной 7 см для софтбокса Profoto 30х120 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Profoto Zoom Reflector (100785) – новая модель классического зум-рефлектора Профото.
Aurora SFS 1014 – маска для софтбокса.
Позволяет получить узкий направленный свет от квадробокса или октобокса. Размер, см – 100х140. Совместим с софтбоксом LBD1014, LBDR1014.
Sekonic L-858D – многофункциональный флэшметр. Предназначен для измерения длительности импульса и суммарной мощности вспышек с HSS-синхронизацией на коротких выдержках, для более точного измерения экспозиции при работе с несколькими накамерными вспышками.
Pixel PF-802/4.0M – комбинированный TTL-синхрошнур для Nikon. Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 4,0.
Fotokvant MAC-08 – переходник-адаптер с 6,3 мм (папа) на 3,5 мм (мама).
Имеет позолоченное покрытие для максимальной передачи сигнала и долговечности. Комплектность поставки – 1 шт.
Chris James Loving Amber 176 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – лососевый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Manfrotto FF6005B – рельс для подвесной системы.
Длина, м – 5. Вес - 8,0 кг.