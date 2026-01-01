Fotokvant U-50T фотозонт 50 см белый на просвет 50 см

Fotokvant CAP-67-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 67 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотозонт Fotokvant U-50T, белый на просвет, диаметр - 50 см.
Зонт позволяет получить мягкий
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Fotokvant CAP-67-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 67 мм.
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