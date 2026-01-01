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Fotokvant U-50T фотозонт 50 см белый на просвет 50 см

Fotokvant U-50T фотозонт 50 см белый на просвет 50 см

Fotokvant
Артикул: DAN-3480

Фотозонт Fotokvant U-50T, белый на просвет, диаметр - 50 см.

Зонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Зонт отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке. Диаметр купола - 50 см. Вес - 150 г.

Описание

Fotokvant U-50T фотозонт 50 см белый на просвет 50 см

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