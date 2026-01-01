Aurora SFS 1014 рассеиватель на софтбокс 100х140 см

Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.
Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora SFS 1014 – маска для софтбокса.
Позволяет получить узкий направленный свет от квадробокса или октобокса. Размер, см – 100х140. Совместим с софтбоксом LBD1014, LBDR1014.
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Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.
Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120.
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