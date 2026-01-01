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Aurora SFS 1014 рассеиватель на софтбокс 100х140 см

Aurora SFS 1014 рассеиватель на софтбокс 100х140 см

Aurora
Артикул: NVF-7685

Aurora SFS 1014 – маска для софтбокса.

Позволяет получить узкий направленный свет от квадробокса или октобокса. Размер, см – 100х140. Совместим с софтбоксом LBD1014, LBDR1014. 

Описание

Aurora SFS 1014 рассеиватель на софтбокс 100х140 см

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