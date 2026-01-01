images
images
Sekonic L-858D флэшметр
Sekonic L-858D флэшметр

Sekonic L-858D флэшметр

Sekonic
Артикул: NVF-8475

Sekonic L-858D – многофункциональный флэшметр. Предназначен для измерения длительности импульса и суммарной мощности вспышек с HSS-синхронизацией на коротких выдержках, для более точного измерения экспозиции при работе с несколькими накамерными вспышками.

Описание

Прибор сочетает в себе характеристики уже полюбившегося профессионалам L-478D и новые функции, позволяющие фотографам и кинематографистам выйти за привычные рамки диапазонов и скоростей. Точечные датчики повышенной чувствительности для падающего и отраженного постоянного света, позволяют производить измерения при экстремально низком уровне освещенности. Кроме того, прибор опционально (приобретается отдельно) дополняется модулем дистанционного запуска вспышек, для работы с радиосинхронизаторами Elinchrom или PocketWizard.

Характеристики:

  • головка – полусферическая поворотная головка 90 град. направо, 180 град. налево, снимается для измерения контраста
  • способ измерения – по падающему/отраженному свету
  • размер, см – 94x176x49 (без учета выступающих частей)
  • вес, г – 240

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Falcon Eyes L-кронштейн с байонетом Bowens для накамерной вспышки
Арт. VBR-212
Falcon Eyes L-кронштейн с байонетом Bowens для накамерной вспышки
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes L – металлический кронштейн с переходником, с помощью которого фотограф может использовать насадки для студийных вспышек с байонетом Bowens с накамерными вспышками. Вес - 0,5 кг.

2 660 ₽
В корзину
Kupo KCP-641B Photo Baby Boom (Black) журавль телескопический черный
Арт. NVF-2773
Kupo KCP-641B Photo Baby Boom (Black) журавль телескопический черный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo KCP-641B Photo Baby Boom (Black) – телескопическая алюминиевая штанга-журавль. Размер от 118 см до 240 см, вес 3,79 кг. Нагрузка при максимальном выдвижении – до 2,28 кг.

13 000 ₽
В корзину
Kupo (350) Runway Base Stand основа для стойки
Арт. NVF-5547
Kupo (350) Runway Base Stand основа для стойки
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo (350) Runway Base Stand – основа для удлинителей стоек с колесами. В открытом виде высота 26 см, диаметр ног 75 см, вес 5,2 кг, диаметр входного отверстия 28 мм, максимальная нагрузка 70 кг., материал хромированная сталь.

13 710 ₽
В корзину

Видео

Фотоконкурс Мои натюрморты
Фотоконкурс Мои натюрморты
ФОТОФОРУМ 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть 2
ФОТОФОРУМ 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть 2
Портретная съемка дома
Портретная съемка дома
Имоджен Каннингем - одна из самых независимо талантливых женщин-фотографов США
Имоджен Каннингем - одна из самых независимо талантливых женщин-фотографов США
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.