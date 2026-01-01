Sekonic L-858D флэшметр

Прибор сочетает в себе характеристики уже полюбившегося профессионалам L-478D и новые функции, позволяющие фотографам и кинематографистам выйти за привычные рамки диапазонов и скоростей. Точечные датчики повышенной чувствительности для падающего и отраженного постоянного света, позволяют производить измерения при экстремально низком уровне освещенности. Кроме того, прибор опционально (приобретается отдельно) дополняется модулем дистанционного запуска вспышек, для работы с радиосинхронизаторами Elinchrom или PocketWizard.
Характеристики:
- головка – полусферическая поворотная головка 90 град. направо, 180 град. налево, снимается для измерения контраста
- способ измерения – по падающему/отраженному свету
- размер, см – 94x176x49 (без учета выступающих частей)
- вес, г – 240