Sekonic L-858D флэшметр

Описание

Прибор сочетает в себе характеристики уже полюбившегося профессионалам L-478D и новые функции, позволяющие фотографам и кинематографистам выйти за привычные рамки диапазонов и скоростей. Точечные датчики повышенной чувствительности для падающего и отраженного постоянного света, позволяют производить измерения при экстремально низком уровне освещенности. Кроме того, прибор опционально (приобретается отдельно) дополняется модулем дистанционного запуска вспышек, для работы с радиосинхронизаторами Elinchrom или PocketWizard.

Характеристики: