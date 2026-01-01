YongNuo YN560-TX IIC радиосинхронизатор для вспышек YN-560III для Canon

Кроме того что YN560-TXII более компактен, чем YN560-TX, он имеет ряд функций, которые стоит отметить:
- поддерживает быструю блокировку;
- показывает информацию о группах вспышек;
- имеет 2 режима отображения - разбить на страницы и прокрутка экрана;
- поддерживает M, Multi-режим;
- поддерживает установку мощности и угола освещения вспышек в 6 группах;
- совместим с RF-602/RF603/RF603 II/RF605;
- имеет 16 каналов передачи с дальностью управления до 100 м;
- яркий ЖК-дисплей;
- поддерживает управление затвором фотокамеры через трансиверы RF-602/RF603(II)/RF605.