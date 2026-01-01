Panasonic Basic (BQ-CC51E) зарядное устройство для аккумуляторов АА/ААА
Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для аккумуляторов АА/ААА.

Данное зарядное устройство способно заряжать Ni-Mh аккумуляторы формата АА (пальчиковые) и ААА (минипальчиковые). Одновременно можно заряжать два или четыре аккумулятора. Устройство оснащено автоматической системой контоля, которая не допускает перезаряда аккумуляторов, продлевая тем самым срок их эксплуатации.

Устройство имеет два светодиода, которые оповестят об окончаниии процесса заряда (по одному светодиоду на каждую пару аккумуляторов), а встроенная система защиты вовремя отключит его, не допуская перезарядов.

Даже если по какой-либо причине зарядное устройство не отключилось вовремя - система защиты запрограммирована таким образом, что в любом случае через 16 часов после включения его в сеть оно отключится автоматически.

Данное зарядное устройство имеет встроенный блок питания и подключается непосредственно в розетку без использования кабелей. Время полной зарядки аккумуляторов емкостью 2000 mAh составляет около 10 часов.

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
