Panasonic Basic (BQ-CC51E) зарядное устройство для аккумуляторов АА/ААА

Описание

Устройство имеет два светодиода, которые оповестят об окончаниии процесса заряда (по одному светодиоду на каждую пару аккумуляторов), а встроенная система защиты вовремя отключит его, не допуская перезарядов.

Даже если по какой-либо причине зарядное устройство не отключилось вовремя - система защиты запрограммирована таким образом, что в любом случае через 16 часов после включения его в сеть оно отключится автоматически.

Данное зарядное устройство имеет встроенный блок питания и подключается непосредственно в розетку без использования кабелей. Время полной зарядки аккумуляторов емкостью 2000 mAh составляет около 10 часов.