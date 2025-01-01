Grifon FLH-M переходник для установки накамерных фотовспышек

Grifon HS-20M – универсальный переходник для установки накамерной вспышки на штатив. Имеет внешнюю резьбу 1/4 дюйма.
Переходник Grifon FLH-M для установки накамерных фотовспышек.
Переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона. Установка поворачивается в горизонтальной плоскости на 360 градусов, в вертикальной - на 180. Размер винта муфты - 1/4". Вес - 68 г.
Переходник с поворотным кронштейном S-типа и держателем горячий башмак. Изготовлен из алюминия и АВС-пластика. Имеет функцию автоматической регулировкой резкости (mini PTZ). Очень удобен в использовании.
