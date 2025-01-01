Grifon FLH-M переходник для установки накамерных фотовспышек

Артикул: NVF-1895

Переходник Grifon FLH-M для установки накамерных фотовспышек.

Переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона. Установка поворачивается в горизонтальной плоскости на 360 градусов, в вертикальной - на 180. Размер винта муфты - 1/4". Вес - 68 г.