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Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником

Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником

Fotokvant
Артикул: DAN-2826

Резиновая груша Fotokvant CLE-04GREEN для чистки фототехники c сереберистым наконечником.

Груша предназначена для очистки матриц зеркальных и беззеркальных камер, а также оптики и других элементов фото- и видеокамер, объективов. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком, что позволяет устранить пыль, песок даже в труднодоступных местах. Имеется обратный клапан, позволяющий выдувать из груши только чистый воздух. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника серебристый.

Описание

Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником

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