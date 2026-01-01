Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)

Радиосинхронизатор Grifon TTL X1 C Kit для Canon (приемник+передатчик)
Grifon TTL X1 C Kit — это профессиональный комплект радиосинхронизаторов для беспроводного управления накамерными и студийными вспышками. Модель разработана для фотокамер Canon с поддержкой протокола E-TTL II и позволяет управлять экспозицией вспышки дистанционно, как если бы она была установлена на горячем башмаке камеры.
Ключевые особенности
- Полная поддержка TTL: Автоматический замер мощности вспышки через объектив камеры с возможностью компенсации экспозиции.
- Высокоскоростная синхронизация (HSS): Позволяет синхронизировать вспышку с очень короткими выдержками до 1/8000 с.
- Стабильный сигнал на большом расстоянии: Радиус действия до 100 метров на открытом пространстве благодаря технологии 2.4 ГГц.
- Гибкое управление: 32 канала и несколько групп для организации сложных многоламповых схем без помех.
- Дополнительные режимы: Синхронизация по второй шторке, стробоскопический режим (Multi), режим моделирующего света.
- Совместимость: Работает с широким списком камер Canon EOS через горячий башмак или PC-синхроразъем. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X.
Характеристики
- Система управления: 2.4 ГГц, MSK модуляция.
- Количество каналов: 32.
- Максимальная дальность: ~100 м.
- Модель: X1C для Canon EOS
- Используемая частота: 2.4G
- Режим модуляции: MSK
- Питание: AA батареи
- Настройки TTL: высокоскоростная синхронизация, компенсация экспозиции при съемке со вспышкой ±3 с шагом 1/3 ступени, блокировка засветки,
- Multi вспышка: есть
- Cинхронизация по второй шторке: есть
- Пилотный свет: есть, запускается кнопкой предпросмотра глубины резкости фотокамеры
- Регулируемые ведомые группы:
- в режиме объединенных групп GR, 5 (A/B/C/D/E)
- в режиме групп Ratio, 3 (A/B/C)
- Расстояние передачи (прибл.): 100 м
- Каналы: 32
- Установка задержки синхронизации: есть
- Выходной интерфейс:
- передатчик - РС-кабель на входе и выходе
- приемник - 2,5 мм синхрокабель на выходе
- обновление прошивки - порт Micro USB
- Габариты передатчика: 72x75x52 мм
- Вес передатчика: 100 г (без элементов питания)
- Габариты приемника: 70x65x47 мм
- Вес приемника: 70 г (без элементов питания)
- Питание: 2 батареи типа AA в каждом устройстве.
Совместимые модели камер
Canon EOS SLR Digital Cameras -1Dx Mark II, 1Dx, 5Ds/5Dsr, 5D Mark III, 5D Mark II, 5D, 7D Mark II, 6D, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 750D/760D, 100D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D DIGITAL (EOS Kiss Digital X), 350D DIGITAL, 1200D, 1100D, 1000D.