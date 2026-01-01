Артикул: NVF-9238

Grifon TTL X1 C Kit - радиосинхронизатор для Canon (комплект приемник и передатчик). Радиосинхронизатор с функцией TTL используется как передатчик и приемник для студийных и накамерных вспышек. Обладает функцией многоканального поджига, стабильным сигналом и чувствительным откликом. Совместим с системой синхронизации Godox. Синхронизатор надежен в работе как с подкючением через горячий башмак камеры, так и с подключением через PC-синхроразъем.