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Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)

Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)

Grifon
Артикул: NVF-9238

Grifon TTL X1 C Kit - радиосинхронизатор для Canon (комплект приемник и передатчик). Радиосинхронизатор с функцией TTL используется как передатчик и приемник для студийных и накамерных вспышек. Обладает функцией многоканального поджига, стабильным сигналом и чувствительным откликом. Совместим с системой синхронизации Godox. Синхронизатор надежен в работе как с подкючением через горячий башмак камеры, так и с подключением через PC-синхроразъем.

Описание

Радиосинхронизатор Grifon TTL X1 C Kit для Canon (приемник+передатчик)

Grifon TTL X1 C Kit — это профессиональный комплект радиосинхронизаторов для беспроводного управления накамерными и студийными вспышками. Модель разработана для фотокамер Canon с поддержкой протокола E-TTL II и позволяет управлять экспозицией вспышки дистанционно, как если бы она была установлена на горячем башмаке камеры.

Ключевые особенности

  • Полная поддержка TTL: Автоматический замер мощности вспышки через объектив камеры с возможностью компенсации экспозиции.
  • Высокоскоростная синхронизация (HSS): Позволяет синхронизировать вспышку с очень короткими выдержками до 1/8000 с.
  • Стабильный сигнал на большом расстоянии: Радиус действия до 100 метров на открытом пространстве благодаря технологии 2.4 ГГц.
  • Гибкое управление: 32 канала и несколько групп для организации сложных многоламповых схем без помех.
  • Дополнительные режимы: Синхронизация по второй шторке, стробоскопический режим (Multi), режим моделирующего света.
  • Совместимость: Работает с широким списком камер Canon EOS через горячий башмак или PC-синхроразъем. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X.

Характеристики

  • Система управления: 2.4 ГГц, MSK модуляция.
  • Количество каналов: 32.
  • Максимальная дальность: ~100 м.
  • Модель: X1C для Canon EOS
  • Используемая частота: 2.4G
  • Режим модуляции: MSK
  • Питание: AA батареи
  • Настройки TTL: высокоскоростная синхронизация, компенсация экспозиции при съемке со вспышкой ±3 с шагом 1/3 ступени, блокировка засветки,
  • Multi вспышка: есть
  • Cинхронизация по второй шторке: есть
  • Пилотный свет: есть, запускается кнопкой предпросмотра глубины резкости фотокамеры
  • Регулируемые ведомые группы:
    • в режиме объединенных групп GR, 5 (A/B/C/D/E)
    • в режиме групп Ratio, 3 (A/B/C)
  • Расстояние передачи (прибл.): 100 м
  • Каналы: 32
  • Установка задержки синхронизации: есть
  • Выходной интерфейс:
    • передатчик - РС-кабель на входе и выходе
    • приемник - 2,5 мм синхрокабель на выходе
    • обновление прошивки - порт Micro USB
  • Габариты передатчика: 72x75x52 мм
  • Вес передатчика: 100 г (без элементов питания)
  • Габариты приемника: 70x65x47 мм
  • Вес приемника: 70 г (без элементов питания)
  • Питание: 2 батареи типа AA в каждом устройстве.

Совместимые модели камер

Canon EOS SLR Digital Cameras -1Dx Mark II, 1Dx, 5Ds/5Dsr, 5D Mark III, 5D Mark II, 5D, 7D Mark II, 6D, 7D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 750D/760D, 100D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D DIGITAL (EOS Kiss Digital X), 350D DIGITAL, 1200D, 1100D, 1000D.

Комплектация

  • Передатчик (на камеру) — 1 шт.
  • Приемник (на вспышку) — 1 шт.
  • Синхрокабель для подключения к PC-разъему — 1 шт.

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