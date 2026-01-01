Fotokvant LADD 77-67 понижающее кольцо 77-67 мм

Арт. DAN-7110

Vibrantone VBRT2127 Ocean Blue 27, размер - 2,1x6 м, цвет - океанический голубой.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.