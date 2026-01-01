Manfrotto MLUMIEMU-BK LED Lumie Muse осветитель светодиодный

Описание

Осветитель изготовлен из алюминия, имеет очень прочную и надежную конструкцию.

Индекс цветопередачи >92 CRI, что позволяет с высокой точностью воспроизвести цвета и оттенки. Питание происходит от перезаряжаемого от USB Li-ion аккумулятор. Время работы при полном заряде от 60 до 300 минут.

Прибор имеет четыре степени регулировки мощности. Комплектуется поворотной головой с креплениями 1/4" и горячий башмак. Поставляется с корректирующими и диффузным фильтрами.

Характеристики:

цветовая температура - 5600 K

освещение - 550 Lux/m

кол-во светодиодов - 8

индекс CRI - >92

режим вспышки - не предусмотрен

диммер - 4 ступени

угол луча, град. - 50

размер, см - 8,8х6х2,7

вес, г - 175



