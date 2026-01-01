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Manfrotto MLUMIEMU-BK LED Lumie Muse осветитель светодиодный
Manfrotto MLUMIEMU-BK LED Lumie Muse осветитель светодиодный
Manfrotto MLUMIEMU-BK LED Lumie Muse осветитель светодиодный
Manfrotto MLUMIEMU-BK LED Lumie Muse осветитель светодиодный
Manfrotto MLUMIEMU-BK LED Lumie Muse осветитель светодиодный
Manfrotto MLUMIEMU-BK LED Lumie Muse осветитель светодиодный

Manfrotto MLUMIEMU-BK LED Lumie Muse осветитель светодиодный

Manfrotto
Артикул: NVF-9620

Manfrotto MLUMIEMU-BK LED Lumie Muse - осветитель портативный на 8 светодиодов.

Самый мощный прибор в линейке светодиодных осветителей Lumie, он имеет восемь ярких светодиодов. Освещенность 550 люкс на расстоянии один метр и угол освещения 50 градусов. Размер - 8,8х6х2,7 см. Вес - 175 грамм.

 

Описание

Осветитель изготовлен из алюминия, имеет очень прочную и надежную конструкцию.

Индекс цветопередачи >92 CRI, что позволяет с высокой точностью воспроизвести цвета и оттенки. Питание происходит от перезаряжаемого от USB Li-ion аккумулятор. Время работы при полном заряде от 60 до 300 минут.

Прибор имеет четыре степени регулировки мощности. Комплектуется поворотной головой с креплениями 1/4" и горячий башмак. Поставляется с корректирующими и диффузным фильтрами. 

Характеристики:

  • цветовая температура - 5600 K
  • освещение - 550 Lux/m
  • кол-во светодиодов - 8
  • индекс CRI - >92
  • режим вспышки - не предусмотрен
  • диммер - 4 ступени
  • угол луча, град. - 50
  • размер, см - 8,8х6х2,7
  • вес, г - 175


Комплектация

  • Корректирующие фильтры - 2 шт.
  • Диффузный фильтр - 1 шт.
  • Поворотная голова с креплениями 1/4" и горячий башмак.
  • Кабель USB.
  • Инструкция.
  • Гарантийный талон.

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