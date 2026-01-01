Manfrotto MLUMIEMU-BK LED Lumie Muse осветитель светодиодный

Осветитель изготовлен из алюминия, имеет очень прочную и надежную конструкцию.
Индекс цветопередачи >92 CRI, что позволяет с высокой точностью воспроизвести цвета и оттенки. Питание происходит от перезаряжаемого от USB Li-ion аккумулятор. Время работы при полном заряде от 60 до 300 минут.
Прибор имеет четыре степени регулировки мощности. Комплектуется поворотной головой с креплениями 1/4" и горячий башмак. Поставляется с корректирующими и диффузным фильтрами.
Характеристики:
- цветовая температура - 5600 K
- освещение - 550 Lux/m
- кол-во светодиодов - 8
- индекс CRI - >92
- режим вспышки - не предусмотрен
- диммер - 4 ступени
- угол луча, град. - 50
- размер, см - 8,8х6х2,7
- вес, г - 175