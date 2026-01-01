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Fotokvant LED-300 PB KIT светодиодная панель 300 светодиодов со шторками и сетевым адаптером
Fotokvant LED-300 PB KIT светодиодная панель 300 светодиодов со шторками и сетевым адаптером
Fotokvant LED-300 PB KIT светодиодная панель 300 светодиодов со шторками и сетевым адаптером
Fotokvant LED-300 PB KIT светодиодная панель 300 светодиодов со шторками и сетевым адаптером

Fotokvant LED-300 PB KIT светодиодная панель 300 светодиодов со шторками и сетевым адаптером

Fotokvant
Артикул: DAN-3449

Светодиодная панель Fotokvant LED-300 PB KIT на 300 светодиодов со шторками и сетевым адаптером.

Комплект включает в себя компактный и легкий светодиодный осветитель Fotokvant LED-300 PB со шторками и адаптер Fotokvant AC-9V3A для работы от сети. Осветитель также может работать от аккумуляторов серии NP-F. Выходная мощность - 18W.

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 300 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света. Яркость регулируются при помощи димера на задней панели. 

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

К камере прибор крепится с помощью холодного башмака с прижимной гайкой. Возможен наклон осветителя вперед и назад. Для регулировки направления светового потока прибор оснащен шторками.

Блок питания 9 вольт, 3 ампера.

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