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Fotokvant LED-300 PB светодиодная панель с шторками 300 светодиодов
Fotokvant LED-300 PB светодиодная панель с шторками 300 светодиодов
Fotokvant LED-300 PB светодиодная панель с шторками 300 светодиодов

Fotokvant LED-300 PB светодиодная панель с шторками 300 светодиодов

Fotokvant
Артикул: DAN-3036

Светодиодная панель со шторками Fotokvant LED-300 PB на 300 светодиодов.

Компактный и легкий светодиодный осветитель совместим со всеми основными моделями фото- и видеокамер. Выходная мощность - 18W. Цветовая температура - 5500К. Прибор укомплектован шторками. Работает от аккумуляторов серии NP-F или сетевых адаптеров, которые в комплект не входят, их следует приобрести отдельно.

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 300 яркими светодиодами с цветовой температурой 5500К. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света. Яркость регулируются при помощи димера на задней панели. 

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

К камере прибор крепится с помощью холодного башмака с прижимной гайкой. Возможен наклон осветителя вперед и назад. Для регулировки направления светового потока прибор оснащен шторками.

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