Fotokvant AC-9V3A сетевой адаптер для моделей LED-180 LED-300

Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сетевой адаптер Fotokvant AC-9V3A для моделей LED-180 и LED-300.
Блок питания 9 вольт, 3 ампера для светодиодных панелей Fotokvant LED-180 и Fotokvant LED-300.
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Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.
Осветитель светодиодный YongNuo YN116.
Мощный и компактный осветитель для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 116 светодиодов с цветовой температурой 3200 - 5500 K.
Адаптер Fotokvant VAD-2 для крепления двух дополнительных перекладин на стойку.
Металлический адаптер, позволяющий установить на стойку, две перекладины, например, Fotokvant V-16. Может применяться для установки двух фонов. На стойке адаптер фиксируется двумя зажимными винтами, а на концах для установки перекладин предусмотрены два штыря с фиксаторами-барашками.