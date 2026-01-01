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Fotokvant AC-9V3A сетевой адаптер для моделей LED-180 LED-300

Fotokvant AC-9V3A сетевой адаптер для моделей LED-180 LED-300

Fotokvant
Артикул: DAN-3332

Сетевой адаптер Fotokvant AC-9V3A для моделей LED-180 и LED-300.

Блок питания 9 вольт, 3 ампера для светодиодных панелей Fotokvant LED-180 и Fotokvant LED-300

Описание

Fotokvant AC-9V3A сетевой адаптер для моделей LED-180 LED-300

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