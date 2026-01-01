Fotokvant AC-9V3A сетевой адаптер для моделей LED-180 LED-300

Арт. DAN-4599

Адаптер Fotokvant VAD-2 для крепления двух дополнительных перекладин на стойку.

Металлический адаптер, позволяющий установить на стойку, две перекладины, например, Fotokvant V-16. Может применяться для установки двух фонов. На стойке адаптер фиксируется двумя зажимными винтами, а на концах для установки перекладин предусмотрены два штыря с фиксаторами-барашками.



