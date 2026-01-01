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Fotokvant LED-192II PU ультратонкая панель 192 светодиода цветовая температура 3200-6000К
Fotokvant LED-192II PU ультратонкая панель 192 светодиода цветовая температура 3200-6000К
Fotokvant LED-192II PU ультратонкая панель 192 светодиода цветовая температура 3200-6000К

Fotokvant LED-192II PU ультратонкая панель 192 светодиода цветовая температура 3200-6000К

Fotokvant
Артикул: DAN-3033

Ультратонкая панель Fotokvant LED-192 II PU на 192 светодиода.

Компактный и легкий светодиодный осветитель совместим со всеми основными моделями фото- и видеокамер. Цветовая температура 3200-6000 К. Выходная мощность - 12W. Прибор питается от аккумулятора для светодиодного накамерного осветителя, который в комплект не входит. Его следует приобрести отдельно. Размер 150х100х22 мм, вес 115 г.

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 192 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 3200-6000 К. Цветовая температура и яркость регулируются при помощи димеров на задней панели. Мощность светового потока 1350 Lm.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

К камере прибор крепится с помощью холодного башмака с прижимной гайкой. Возможен поворот осветителя и его наклон за счет шарового кронштейна.

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