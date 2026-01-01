Falcon Eyes LedPRO-M 30 Bi-color накамерный светодиодный осветитель

Описание

Falcon Eyes LedPRO-M 30 Bi-color – компактная накамерная биколорная светодиодная панель для создания яркого и равномерного освещения при фото и видеосъемке. Световая панель с 288 SMD-светодиодами (144 теплого белого и 144 холодного белого света) закрыта матовым рассеивающим фильтром, который позволяет получить мягкий cветотеневой рисунок.

Осветитель выдает свет с регулируемой яркостью 10-100% и цветовой температурой 3200°K…5600°К. Шаг регулировки цветовой температуры 100К предоставляет выбор в диапазоне от «теплого» белого до «холодного дневного» света. Это поможет подобрать необходимый уровень освещения и сочетать его с другими источниками света. «Дневной» белый с цветовой температурой 5600 К свет будет соответствовать естественным источникам света (свет от окна) или профессиональному искусственному свету (другими осветителями и вспышками). Цветовая температура 3200 К будет сочетаться по цвету с лампами накаливания.

Индекс цветопередачи CRI≥95 дает возможность получать кадры в реалистичных цветах с хорошим уровнем цветопередачи.

Управление осветителем осуществляется четырьмя кнопками: включения и выключения питания, переключения режимов настройки мощности, цветовой температуры, установки канала ДУ и кнопками увеличения и уменьшения параметра. Текущие параметры отображаются на ярком ЖК-дисплее и сохраняются даже после выключения устройства.

Осветительный прибор с системой беспроводного управления также может настраиваться при помощи пульта дистанционного управления Falcon Eyes RC-01 на расстоянии 30 метров на 99 каналах. Дополнительно приобретаемый пульт ДУ включает и выключает осветитель, регулирует яркость и цветовую температуру. На экране пульта отобразятся текущие параметры. Благодаря пульту ДУ, можно задавать параметры как одного прибора, так и нескольких осветителей разных серий.

LedPRO-M 30 Bi-color предусматривает два типа питания – от двух съемных аккумуляторных батарей NP-F или от внешнего сетевого адаптера (аккумуляторы и сетевой адаптер приобретаются отдельно).

Корпус осветителя изготовлен из легкого и прочного авиационного алюминия и оснащен съемными четырехлепестковыми металлическими шторками. Шторки служат для сужения и перенаправления светового потока.

На трех сторонах корпуса панели расположены резьбовые отверстия для винта 1/4 дюйма для вертикальной или горизонтальной установки осветителя. В комплект также входит съемная рукоятка для удерживания осветителя в руке.

Максимальная мощность осветителя - 30Вт

Угол раскрытия светового луча - регулируемый (шторки)

Регулировка яркости - 10…100%

Регулировка цветовой температура - 3200°K…5600°К

Дистанционное управление - пульт ДУ RC-01, 99 каналов (в комплект не входит)

Внешнее питание - =13-17В сетевой адаптер DC (в комплект не входит)

Питание от аккумуляторов - Sony NP-F – 2 шт (в комплект не входят)

Размеры корпуса - 250х95х28мм