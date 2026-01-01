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Wansen PB-1020 фон пластиковый светло-серый 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый светло-серый 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый светло-серый 1х2 м

Wansen PB-1020 фон пластиковый светло-серый 1х2 м

Wansen
Артикул: DAN-7848

Фон пластиковый Wansen PB-1020 светло-серый, размер - 1х2 м.

Пластиковый, матовый фон светло-серого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.

Описание

Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, он легко моется и очень долговечен.

Крепление фона

Пластиковый фон можно закрепить несколькими способами — выбор зависит от формата съемки и используемого оборудования.

Для предметной съемки на столе:

  • Фиксация с помощью клипс-прищепок или зажимов по краям стола.
  • Закрепление тейпом к задней стенке или вертикальной поверхности. Студийные тейпы не оставляют следов.
  • Использование небольших настольных держателей или струбцин.

Для портретной съемки в полный рост:

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