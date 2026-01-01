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AFI LR-11 светодиодная панель с аккумулятором
AFI LR-11 светодиодная панель с аккумулятором
AFI LR-11 светодиодная панель с аккумулятором
AFI LR-11 светодиодная панель с аккумулятором
AFI LR-11 светодиодная панель с аккумулятором
AFI LR-11 светодиодная панель с аккумулятором

AFI LR-11 светодиодная панель с аккумулятором

AFI
Артикул: DAN-4559

Светодиодная панель AFI LR-11 с аккумулятором.

Светодиодный осветитель, состоит из 96 ярких светодиодов, имеется возможность регулировки яркости и цветовой температуры. Питание от встроеной батареи мощностью 2800 мАч. Размер - 70х120 мм. Вес - 150 г.

Описание

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 96 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой от 3000 до 6500 К.

Компактный и легкий корпус изготовлен из алюминиевого сплава. На торцевой части имеется резьба для установки на адаптер или штатив.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу до 14 часов. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

На задней панели расположен OLED дисплей отображающий основную информацию: мощьность свечения, цветовая температура, остаточный заряд батареи и т.д.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 96
  • цветовая температура - 3000 - 6500 К
  • продолжительность автономной работы - ~14 ч
  • тип батареи – перезаряжаемый, 2800 мАч
  • вес - 150 г

Комплектация

  • Светодиодная панель AFI LR-11 со встроенным аккумулятором.
  • Сумка- чехол.
  • Провод USB - USB tape C.

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