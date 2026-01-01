AFI LR-11 светодиодная панель с аккумулятором

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 96 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой от 3000 до 6500 К.
Компактный и легкий корпус изготовлен из алюминиевого сплава. На торцевой части имеется резьба для установки на адаптер или штатив.
Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу до 14 часов. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.
На задней панели расположен OLED дисплей отображающий основную информацию: мощьность свечения, цветовая температура, остаточный заряд батареи и т.д.
Характеристики:
- количество светодиодов - 96
- цветовая температура - 3000 - 6500 К
- продолжительность автономной работы - ~14 ч
- тип батареи – перезаряжаемый, 2800 мАч
- вес - 150 г