AFI LR-11 светодиодная панель с аккумулятором

Описание

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 96 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой от 3000 до 6500 К.

Компактный и легкий корпус изготовлен из алюминиевого сплава. На торцевой части имеется резьба для установки на адаптер или штатив.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу до 14 часов. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

На задней панели расположен OLED дисплей отображающий основную информацию: мощьность свечения, цветовая температура, остаточный заряд батареи и т.д.

Характеристики: