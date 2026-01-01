Falcon Eyes BGK-0613 комплект пластиковых фонов для предметной съемки

Описание

Набор предназначен для предметной фотосъемки.

Стойка представляет собой вертикальную телескопическую и горизонтальную штанги, соединенные между собой винтом с гайкой барашком. Штанги устанавливаются на основание с раздвижными лапками и фиксируются на нем винтом.

Телескопическая вертикальная стойка изготовлена из алюминиевых трубок диаметром 22 и 19 мм. Высота штанги регулируется от 35 до 63 см и фиксируется хомутовым зажимом. Длина горизонтальной штанги составляет 71 см. Торцы штанги закрыты пластиковыми пробками.

Основание состоит из базы с отверстием для вертикальной штанги и двух раздвижных лапок. Для предотвращения открытия лапок на 180 градусов они снабжены предохранителем. С обратной стороны на лапки наклеены накладки из вспененного материала, которые предотвращают скольжение стойки на поверхности стола или пола и уберегут их от появления царапин. База и лапки изготовлены из стали.

Фоны к стойке крепятся с помощью трех клипс-прищепок, входящих в комплект.

В комплекте предусмотрено три пластиковых полуматовых фона размер которых составляет 132 х 63 см. Толщина фона около 0,5 мм. Материал фонов водоотталкивающий - его можно использовать при съемке жидкостей, не боясь его повредить.

Характеристики: