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Falcon Eyes BGK-0613 комплект пластиковых фонов для предметной съемки
Falcon Eyes BGK-0613 комплект пластиковых фонов для предметной съемки
Falcon Eyes BGK-0613 комплект пластиковых фонов для предметной съемки
Falcon Eyes BGK-0613 комплект пластиковых фонов для предметной съемки

Falcon Eyes BGK-0613 комплект пластиковых фонов для предметной съемки

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2948

Комплект пластиковых фонов для предметной съемки Falcon Eyes BGK-0613.

Набор из трех фонов и стойки с перекладиной. Размер фонов - 132 х 63 см. Высота стойки регулируется от 35 до 63 см. Цвета - черный, серый и белый.

Описание

Набор предназначен для предметной фотосъемки.

Стойка представляет собой вертикальную телескопическую и горизонтальную штанги, соединенные между собой винтом с гайкой барашком. Штанги устанавливаются на основание с раздвижными лапками и фиксируются на нем винтом.

Телескопическая вертикальная стойка изготовлена из алюминиевых трубок диаметром 22 и 19 мм. Высота штанги регулируется от 35 до 63 см и фиксируется хомутовым зажимом. Длина горизонтальной штанги составляет 71 см. Торцы штанги закрыты пластиковыми пробками.

Основание состоит из базы с отверстием для вертикальной штанги и двух раздвижных лапок. Для предотвращения открытия лапок на 180 градусов они снабжены предохранителем. С обратной стороны на лапки наклеены накладки из вспененного материала, которые предотвращают скольжение стойки на поверхности стола или пола и уберегут их от появления царапин. База и лапки изготовлены из стали.

Фоны к стойке крепятся с помощью трех клипс-прищепок, входящих в комплект.

В комплекте предусмотрено три пластиковых полуматовых фона размер которых составляет 132 х 63 см. Толщина фона около 0,5 мм. Материал фонов водоотталкивающий - его можно использовать при съемке жидкостей, не боясь его повредить.

Характеристики:

  • размеры фона - 63×132 см
  • материал фона - полиэтилен (ПВХ)
  • высота стойки - от 35 до 63 см
  • материал стойки и перекладины - алюминий
  • материал основания - сталь
  • вес - 2,13 кг (со стойкой и основанием)

Комплектация

  • Фон цветной - 3 шт.
  • Основание складное - 1 шт.
  • Стойка телескопическая - 1 шт.
  • Перекладина - 1 шт.
  • Клипсы - 3 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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