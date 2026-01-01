Falcon Eyes PBK-50AB-3LED комплект для макросъемки

Комплект по сути является передвижной настольной мини-студией и идеально подходит для предметных съемок небольших изделий.
Матовые полупрозрачные стенки фотобокса дают возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование трех источников постоянного света позволяет правильно выстроить светотеневой рисунок. Осветители со светодиодными лампами формируют яркий световой поток с цветовой температурой 5400К.
В комплект входит 4 фона - черный, красный, синий и белый.
Конструктивно комплект изготовлен так, что подготовка к съемке займет считанные минуты.
Характеристики:
- материал каркаса - сталь
- материал стенок - синтетическая ткань
- количество осветителей в комплекте - 3
- напряжение питания – 220В 50 Гц
- тип ламп - светодиодные, gu-10 8 Вт
- потребляемая мощность - 3х8 Вт = 24 Вт
- цветовая температура осветителей, К - 5400±200
- размер фотобокса, мм - 500х500х500
- размер в кейсе, мм - 530х530х70
- вес комплекта, кг - 3,4
- размер упаковки, мм - 540х540х100
- вес с упаковкой, кг - 3,8