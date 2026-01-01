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-10 %
Falcon Eyes PBK-50AB-3LED комплект для макросъемки
Falcon Eyes PBK-50AB-3LED комплект для макросъемки
Falcon Eyes PBK-50AB-3LED комплект для макросъемки
Falcon Eyes PBK-50AB-3LED комплект для макросъемки

Falcon Eyes PBK-50AB-3LED комплект для макросъемки

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8981

Falcon Eyes PBK-50AB-3LED - комплект куб и с тремя светодиодными осветителями для макросъемки.

В комплект включено также четыре фона, фотобокс размером 50х50х50 см и мини-штатив для камеры. Поставляется упакованным в удобный кейс. Вес - 4,0 кг.

Описание

Комплект по сути является передвижной настольной мини-студией и идеально подходит для предметных съемок небольших изделий. 

Матовые полупрозрачные стенки фотобокса дают возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование трех источников постоянного света позволяет правильно выстроить светотеневой рисунок. Осветители со светодиодными лампами формируют яркий световой поток с цветовой температурой 5400К.

В комплект входит 4 фона - черный, красный, синий и белый. 

Конструктивно комплект изготовлен так, что подготовка к съемке займет считанные минуты.

Характеристики:

  • материал каркаса - сталь
  • материал стенок - синтетическая ткань
  • количество осветителей в комплекте - 3
  • напряжение питания – 220В 50 Гц
  • тип ламп - светодиодные, gu-10 8 Вт
  • потребляемая мощность - 3х8 Вт = 24 Вт
  • цветовая температура осветителей, К - 5400±200
  • размер фотобокса, мм - 500х500х500
  • размер в кейсе, мм - 530х530х70
  • вес комплекта, кг - 3,4
  • размер упаковки, мм - 540х540х100
  • вес с упаковкой, кг - 3,8

Комплектация

  • Фотобокс PBF-50AB (50х50х50 см) - 1 шт.
  • Сменный фон - 4 шт.
  • Осветитель LED (8Вт) - 3 шт.
  • Стойка PSH-55 - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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