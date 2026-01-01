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Godox TT685S вспышка накамерная для Sony
Godox TT685S вспышка накамерная для Sony
Godox TT685S вспышка накамерная для Sony
Godox TT685S вспышка накамерная для Sony
Godox TT685S вспышка накамерная для Sony
Godox TT685S вспышка накамерная для Sony

Godox TT685S вспышка накамерная для Sony

Godox
Артикул: NVF-9826

Godox TT685S - вспышка накамерная для фотокамер системы Sony.

Накамерная беспроводная вспышка имеет все основные функции, которые необходимы вспышке. Поддерживает автоматический и ручной режим работы, оснащена удобным ЖК-дисплеем, имеет поворотную голову.

Описание

Вспышка оснащена встроенным трансивером 2,4 GHz, который обеспечивает работу в режимах ETTL и HSS как для ведущей, так и ведомой вспышки, с заявленной дистанцией покрытия до 100 метров.

Модель оснащена большим LCD-дисплеем с выводом опций меню на экран, кнопками с подсветкой, 3,5 мм портом синхронизации (Sync port) и портом USB для обновления программного обеспечения.

Порт для подключения внешней батареи высокого напряжения расположен на фронтальной стороне вспышки.

Характеристики:

  • ведущее число - 60 (ISO 100)
  • питание - от 4 батарей АА
  • HSS (высокоскоростная синхронизация) - до 1/8000 с
  • режимы вспышки - ETTL/M/Multi (стробоскоп)
  • синхронизация - по первой и второй шторкам
  • компенсация экспозиции - 1/3 шага (±3 стопа)
  • ручное управление - 1/128 - 1/1 выходной мощности (1/3 шага)
  • зум-рефлектор - 20-200 мм
  • режимы ведущей и ведомой вспышки - есть
  • режимы оптической синхронизации - S1 и S2
  • поворот головы, град. - 360
  • подсветка автофокуса - есть
  • USB-порт для обновления программного обеспечения - есть
  • 3,5 мм порт синхронизации (Sync Port) - есть
  • порт для внешней батареи высокого напряжения - есть
  • максимальное время перезарядки, с – 2,6 (при полной мощности)
  • цветовая температура - 5600К ± 200К
  • батарейный блок - поддерживается
  • режим Multi (стробоскоп) - частота от 1 до 199Hz и 2-100 раз
  • длительность импульса - 1/300 до 1/20000 секунды
  • возможность управления группами - 3 (A, B, C)
  • размер, мм – 64х76х190
  • вес, г - 410

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