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-10 %
Godox LUX Junior накамерная вспышка
Godox LUX Junior накамерная вспышка
Godox LUX Junior накамерная вспышка
Godox LUX Junior накамерная вспышка
Godox LUX Junior накамерная вспышка
Godox LUX Junior накамерная вспышка
Godox LUX Junior накамерная вспышка
Godox LUX Junior накамерная вспышка
Godox LUX Junior накамерная вспышка

Godox LUX Junior накамерная вспышка

Godox
Артикул: MTG-0539

Godox LUX Junior накамерная вспышка.

Ведущее число 12, винтажный стиль, универсальная совместимость, ручной режим работы М, режим ведомой вспышки S1/S2, питание от двух батарей AAA, чехол в комплекте.

Описание

компактный источник импульсного света в винтажном стиле с самыми необходимыми базовыми функциями. Ретровспышка Godox LUX Junior совместима с камерами FUJIFILM, Canon, Nikon, Olympus, Sony и другими. Устройство поставляется совместно с синхрокабелелем – для срабатывания от фотокамеры, не имеющей «горячий башмак».

Ретровспышка Godox LUX Junior в создана для тех, кто скучает по святой простоте 1980х. Современная функциональность и универсальность LUX Junior сочетается с классическим дизайном. Черная «кожаная» отделка верха, серебристая панель и ретродиски управления превращают вспышку в стильный аксессуар.

Устройство имеет простой диск настройки для управления в ручном режиме М, который соотносит уровни мощности и расстояния съемки с ISO с диафрагмами. Вспышка также имеет автоматический режим, который имеет параметры по умолчанию – f / 2.8 при ISO 100 для съемки с рекомендованной дистанцией до 4 метров.

Ручной режим с гибкой настройкой поможет воплощению смелых творческих идей, а автоматический режим не будет отвлекать от процесса съемки.

Оптическая система управления запускает вспышку Godox LUX Junior в режимах срабатывания S1 и S2 в ответ на другую ручную вспышку или вспышку TTL. В режиме S1 срабатывание произойдет по первому запуску, в то время как в S2 проигнорирует начальную вспышку.

Вспышка работает от двух дополнительно приобретаемых щелочных батарей или аккумуляторов наиболее популярного типа ААА. Батарейки не сильно утяжеляют устройство, их просто взять с собой и легко заменить непосредственно во время съемки.

Характеристики:

  • Модель Lux Junior
  • Ведущее число (1/1) GN12 (ISO100, 1 метр)
  • Мощность вспышки 7 уровней: 1/1-1/64
  • Цветовая температура 6000К±200K
  • Фокусное расстояние 28 мм (фиксированное значение)
  • Совместимые камеры Fujifilm, Canon, Nikon, Olympus, Sony
  • Диск управления Мощность: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64
  • Диафрагма F2-16
  • Расстояние: 0,5 м, 0,7 м, 1 м, 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м Авто f2.8 ISO100 (значение по умолчанию в режиме автоматической вспышки A)
  • Оптическая вспышка - S1 оптическое управление / S2 оптическое управление
  • Способы синхронизации - Горячий башмак, синхрокабель jack 2.5 мм
  • Рабочая температура -10°C~50°C
  • Батарея Ni-MH батарея / щелочная батарея AAA (2 шт, приобретаются дополнительно)
  • Размеры 73.8х50.2х71.8 мм
  • Вес 130 г
  • Размеры упаковки 160х114х72 мм
  • Вес с упаковкой 330 г

Комплектация

  • Накамерная вспышка Godox LUX Junior
  • Чехол
  • Синхрокабель
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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