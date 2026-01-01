Godox LUX Junior накамерная вспышка.

компактный источник импульсного света в винтажном стиле с самыми необходимыми базовыми функциями. Ретровспышка Godox LUX Junior совместима с камерами FUJIFILM, Canon, Nikon, Olympus, Sony и другими. Устройство поставляется совместно с синхрокабелелем – для срабатывания от фотокамеры, не имеющей «горячий башмак».
Ретровспышка Godox LUX Junior в создана для тех, кто скучает по святой простоте 1980х. Современная функциональность и универсальность LUX Junior сочетается с классическим дизайном. Черная «кожаная» отделка верха, серебристая панель и ретродиски управления превращают вспышку в стильный аксессуар.
Устройство имеет простой диск настройки для управления в ручном режиме М, который соотносит уровни мощности и расстояния съемки с ISO с диафрагмами. Вспышка также имеет автоматический режим, который имеет параметры по умолчанию – f / 2.8 при ISO 100 для съемки с рекомендованной дистанцией до 4 метров.
Ручной режим с гибкой настройкой поможет воплощению смелых творческих идей, а автоматический режим не будет отвлекать от процесса съемки.
Оптическая система управления запускает вспышку Godox LUX Junior в режимах срабатывания S1 и S2 в ответ на другую ручную вспышку или вспышку TTL. В режиме S1 срабатывание произойдет по первому запуску, в то время как в S2 проигнорирует начальную вспышку.
Вспышка работает от двух дополнительно приобретаемых щелочных батарей или аккумуляторов наиболее популярного типа ААА. Батарейки не сильно утяжеляют устройство, их просто взять с собой и легко заменить непосредственно во время съемки.
Характеристики:
- Модель Lux Junior
- Ведущее число (1/1) GN12 (ISO100, 1 метр)
- Мощность вспышки 7 уровней: 1/1-1/64
- Цветовая температура 6000К±200K
- Фокусное расстояние 28 мм (фиксированное значение)
- Совместимые камеры Fujifilm, Canon, Nikon, Olympus, Sony
- Диск управления Мощность: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64
- Диафрагма F2-16
- Расстояние: 0,5 м, 0,7 м, 1 м, 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м Авто f2.8 ISO100 (значение по умолчанию в режиме автоматической вспышки A)
- Оптическая вспышка - S1 оптическое управление / S2 оптическое управление
- Способы синхронизации - Горячий башмак, синхрокабель jack 2.5 мм
- Рабочая температура -10°C~50°C
- Батарея Ni-MH батарея / щелочная батарея AAA (2 шт, приобретаются дополнительно)
- Размеры 73.8х50.2х71.8 мм
- Вес 130 г
- Размеры упаковки 160х114х72 мм
- Вес с упаковкой 330 г