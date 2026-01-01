Godox LUX Junior накамерная вспышка.

Описание

компактный источник импульсного света в винтажном стиле с самыми необходимыми базовыми функциями. Ретровспышка Godox LUX Junior совместима с камерами FUJIFILM, Canon, Nikon, Olympus, Sony и другими. Устройство поставляется совместно с синхрокабелелем – для срабатывания от фотокамеры, не имеющей «горячий башмак».



Ретровспышка Godox LUX Junior в создана для тех, кто скучает по святой простоте 1980х. Современная функциональность и универсальность LUX Junior сочетается с классическим дизайном. Черная «кожаная» отделка верха, серебристая панель и ретродиски управления превращают вспышку в стильный аксессуар.



Устройство имеет простой диск настройки для управления в ручном режиме М, который соотносит уровни мощности и расстояния съемки с ISO с диафрагмами. Вспышка также имеет автоматический режим, который имеет параметры по умолчанию – f / 2.8 при ISO 100 для съемки с рекомендованной дистанцией до 4 метров.

Ручной режим с гибкой настройкой поможет воплощению смелых творческих идей, а автоматический режим не будет отвлекать от процесса съемки.



Оптическая система управления запускает вспышку Godox LUX Junior в режимах срабатывания S1 и S2 в ответ на другую ручную вспышку или вспышку TTL. В режиме S1 срабатывание произойдет по первому запуску, в то время как в S2 проигнорирует начальную вспышку.

Вспышка работает от двух дополнительно приобретаемых щелочных батарей или аккумуляторов наиболее популярного типа ААА. Батарейки не сильно утяжеляют устройство, их просто взять с собой и легко заменить непосредственно во время съемки.

Характеристики: