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-5 %
TVTOK КиноВоздух+ черный баллон с воздухом без насадки 500 мл
TVTOK КиноВоздух+ черный баллон с воздухом без насадки 500 мл
TVTOK КиноВоздух+ черный баллон с воздухом без насадки 500 мл

TVTOK КиноВоздух+ черный баллон с воздухом без насадки 500 мл

TVTOK
Артикул: DAN-9430

Профессиональный пневмоочиститель для кинотехники 500 мл. Предназначен для бесконтактного удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест и внутреннего пространства кино-, видео- и аудиоаппаратуры, компьютерной, офисной и бытовой техники. Состав: алифатические углеводороды более 30%, тетрафторэтан более 30%. Отличается повышенным давлением, и предназначен для внутреннего использования.

Описание

TVTOK КиноВоздух+ черный баллон с воздухом без насадки 500 мл

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