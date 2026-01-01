TVTOK КиноВоздух+ черный баллон с воздухом без насадки 500 мл

TVTOK Насадка на баллон с воздухом. Насадка для баллонов с воздухом TVTOK КиноВоздух баллон с воздухом без насадки 500 мл и TVTOK КиноВоздух+ баллон с воздухом без насадки 500 мл.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Профессиональный пневмоочиститель для кинотехники 500 мл. Предназначен для бесконтактного удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест и внутреннего пространства кино-, видео- и аудиоаппаратуры, компьютерной, офисной и бытовой техники. Состав: алифатические углеводороды более 30%, тетрафторэтан более 30%. Отличается повышенным давлением, и предназначен для внутреннего использования.
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TVTOK Насадка на баллон с воздухом. Насадка для баллонов с воздухом TVTOK КиноВоздух баллон с воздухом без насадки 500 мл и TVTOK КиноВоздух+ баллон с воздухом без насадки 500 мл.
KUPO 080AC Midi Click stand 8" стойка 105 - 243 см с воздушным амортизатором
Стойка оснащена умным механизмом взаимной блокировки, позволяющим складывать ее и присоединять к другой одним движением, причем соединять стойки между собой можно любой стороной благодаря четырехсторонней конструкции механизма блокировки. Стойка оборудована пневмолифтом, а механизм складывания ножек усилен двойными распорками для дополнительной устойчивости и прочности.
В комплект входит адаптер KS-052 (1/4"-20M).
Fotokvant CAPII-58-Clean крышка для объектива 58 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива. Подходит под все объективы с диаметром 58 мм.
Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".
Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.
Kupo 055 Handy Stand – легкая алюминиевая стойка для осветительного оборудования.
Высота может меняться в зависимости от потребностей фотографа в диапазоне от 49 до 227 см. Максимально допустимая нагрузка – 2,5 кг. Длина стойки в сложенном виде – 49 см, а вес всего 1,1 кг, что делает ее крайне простой в транспортировке.
Комбинированная стойка-журавль. Из стандартной стойки для осветителей ее легко можно трансформировать в кронштейн-журавль, выдвинув центральную трубку. Максимальная высота стойки 393 см, максимальная высота журавля 190см. Максимальная нагрузка стойки 9 кг, максимальная нагрузка журавля 4,5 кг. В комплекте мешок для противовеса.
Салфетка из микрофибры антистатическая 34 х 40 см. Изготовлена из высокотехнологичного материала.