TVTOK КиноВоздух+ черный баллон с воздухом без насадки 500 мл

Арт. MTG-2296

до конца распродажи 6 дн, 11 ч

Fotokvant CAPII-58-Clean крышка для объектива 58 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива. Подходит под все объективы с диаметром 58 мм.