Характеристики:
- Вес 0,045 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KP-KS06 1/4"-20 Thread 3/8" stud for stand top штифт
Легко привинчивающийся к верхней части любой стойки штифт с резьбой 1/4"-20. Предназначен для установки на стойки перекладин для быстрой сборки ворот для установки фона.
Характеристики:
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Godox LUX Junior накамерная вспышка.
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Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов - черный, белый и серый, размер 2,7х11 м. Базовый комплект, состоящий из трех фонов размером 2,72х10 м. В комплекте представлены основные цвета: Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный, Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый и Fotokvant BGP-2711-04 Neutral Grey фон бумажный 2.72х11 м нейтрально серый.