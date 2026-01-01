KUPO KP-KS06 1/4"-20 Thread 3/8" stud for stand top штифт 

Арт. DOP-104

Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов - черный, белый и серый, размер 2,7х11 м. Базовый комплект, состоящий из трех фонов размером 2,72х10 м. В комплекте представлены основные цвета: Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный, Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый и Fotokvant BGP-2711-04 Neutral Grey фон бумажный 2.72х11 м нейтрально серый.







