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KUPO KP-KS06 1/4"-20 Thread 3/8" stud for stand top штифт

KUPO KP-KS06 1/4"-20 Thread 3/8" stud for stand top штифт

Kupo
Артикул: OLE-1513

KUPO KP-KS06 1/4"-20 Thread 3/8" stud for stand top штифт 

Легко привинчивающийся к верхней части любой стойки штифт с резьбой  1/4"-20. Предназначен для установки на стойки перекладин для быстрой сборки ворот для установки фона.


Описание

Характеристики:

  • Вес 0,045 кг

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