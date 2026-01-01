Чистящая жидкость для оптики 100 мл.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
TVTOK Насадка на баллон с воздухом. Насадка для баллонов с воздухом TVTOK КиноВоздух баллон с воздухом без насадки 500 мл и TVTOK КиноВоздух+ баллон с воздухом без насадки 500 мл.
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Чистящая жидкость для оптики 100 мл.
Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка.
Godox LUX Junior накамерная вспышка.
Ведущее число 12, винтажный стиль, универсальная совместимость, ручной режим работы М, режим ведомой вспышки S1/S2, питание от двух батарей AAA, чехол в комплекте.
Профессиональный пневмоочиститель для кинотехники 500 мл. Предназначен для бесконтактного удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест и внутреннего пространства кино-, видео- и аудиоаппаратуры, компьютерной, офисной и бытовой техники. Состав: алифатические углеводороды более 30%, тетрафторэтан более 30%. Отличается повышенным давлением, и предназначен для внутреннего использования.
Фон стеклянный Fotokvant GLB-6060-B with bag зеркальный черный, размер - 60х60 см.
Художественный стеклянный фон размером 60х60 см. Изготовлен из закаленного стекла. По бокам и на углах имеет защитные буферы из пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта в виде его отражения. Цвет фона - черный. Для удобства транспортировки и хранения фон поставляется в матерчатой сумке.