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-5 %
TVTOK Насадка на баллон с воздухом
TVTOK Насадка на баллон с воздухом

TVTOK Насадка на баллон с воздухом

TVTOK
Артикул: MTG-2887

TVTOK Насадка на баллон с воздухом. Насадка для баллонов с воздухом TVTOK КиноВоздух баллон с воздухом без насадки 500 мл и TVTOK КиноВоздух+ баллон с воздухом без насадки 500 мл.

Описание

TVTOK Насадка на баллон с воздухом

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