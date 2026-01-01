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TVTOK КиноВоздух синий баллон с воздухом без насадки 500 мл
TVTOK КиноВоздух синий баллон с воздухом без насадки 500 мл
TVTOK КиноВоздух синий баллон с воздухом без насадки 500 мл

TVTOK КиноВоздух синий баллон с воздухом без насадки 500 мл

TVTOK
Артикул: DAN-9429

Профессиональный пневмоочиститель для кино-, фото- и видеооборудования 500 мл.

Описание

Предназначен для бесконтактного удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест. Идеально подходит для чистки объективов, линз, лазеров и другой техники. Предназначены для внешней очистки. Состав: алифатические углеводороды более 30%, тетрафторэтан более 30%.

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