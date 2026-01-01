TVTOK КиноВоздух синий баллон с воздухом без насадки 500 мл

Предназначен для бесконтактного удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест. Идеально подходит для чистки объективов, линз, лазеров и другой техники. Предназначены для внешней очистки. Состав: алифатические углеводороды более 30%, тетрафторэтан более 30%.
Студийный тейп Fotokvant GP-5050 White gaffer tape белый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 50 м. Цвет - белый.